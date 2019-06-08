Советник президента России Антон Кобяков пообещал лично изучить дело обвиняемого в попытке сбыта наркотиков корреспондента "Медузы" Ивана Голунова. Об этом он заявил в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019).
"У нас есть разделение профессиональной ответственности, я перед вами отвечаю за итоги ПМЭФ, все то, о чем вы рассказали, изучу лично", - передает его слова агентство ТАСС.
Советник выразил надежду, что генеральный прокурор России Юрий Чайка обеспечит тщательный надзор за расследованием. Он также напомнил про уголовную статью за обман и подтасовку фактов.
"Посмотрим, проверим, изучим", - резюмировал советник главы государства.
Ранее стало известно о том, что Ивана Голунова увезли в больницу. Врачи зафиксировали у журналиста сотрясение головного мозга и гематомы. Как сообщил адвокат обвиняемого, на госпитализации Голунова настаивали две бригады медиков, поскольку он "с трудом разговаривает и болезненно реагирует на яркий свет".
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