Советник Путина о деле журналиста "Медузы": посмотрим, проверим, изучим

Советник президента России Антон Кобяков пообещал лично изучить дело обвиняемого в попытке сбыта наркотиков корреспондента "Медузы" Ивана Голунова. Об этом он заявил в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019).



«Тот случай, когда мы все все понимаем»: Алексей Пивоваров о задержании Ивана Голунова

"У нас есть разделение профессиональной ответственности, я перед вами отвечаю за итоги ПМЭФ, все то, о чем вы рассказали, изучу лично", - передает его слова агентство ТАСС.

Советник выразил надежду, что генеральный прокурор России Юрий Чайка обеспечит тщательный надзор за расследованием. Он также напомнил про уголовную статью за обман и подтасовку фактов.

"Посмотрим, проверим, изучим", - резюмировал советник главы государства.

Ранее стало известно о том, что Ивана Голунова увезли в больницу. Врачи зафиксировали у журналиста сотрясение головного мозга и гематомы. Как сообщил адвокат обвиняемого, на госпитализации Голунова настаивали две бригады медиков, поскольку он "с трудом разговаривает и болезненно реагирует на яркий свет".