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Советник Путина о деле журналиста "Медузы": посмотрим, проверим, изучим

Политика print

Советник президента России Антон Кобяков пообещал лично изучить дело обвиняемого в попытке сбыта наркотиков корреспондента "Медузы" Ивана Голунова. Об этом он заявил в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019). 


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"У нас есть разделение профессиональной ответственности, я перед вами отвечаю за итоги ПМЭФ, все то, о чем вы рассказали, изучу лично", - передает его слова агентство ТАСС. 

Советник выразил надежду, что генеральный прокурор России Юрий Чайка обеспечит тщательный надзор за расследованием. Он также напомнил про уголовную статью за обман и подтасовку фактов. 

"Посмотрим, проверим, изучим", - резюмировал советник главы государства. 

Ранее стало известно о том, что Ивана Голунова увезли в больницу. Врачи зафиксировали у журналиста сотрясение головного мозга и гематомы. Как сообщил адвокат обвиняемого, на госпитализации Голунова настаивали две бригады медиков, поскольку он "с трудом разговаривает и болезненно реагирует на яркий свет". 

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Темы пмэф медуза пмэф-2019 кобяков советник журналист задержание расследование
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