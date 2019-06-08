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Источник Правда.Ру

Иван Голунов: "Я никогда не употреблял наркотики"

Происшествия print

"Я никогда не употреблял наркотики, - заявил журналист Иван Голунов в ходе заседания Никулинского районного суда г. Москвы. - С момента фактического задержания я не оказывал сопротивления. О наркотиках я узнал только в кабинете (УВД)... Я ни в чем не виноват".

Точку зрения председателя совета директоров "Правды.Ру" по делу Ивана Голунова читайте здесь... 

Ранее Правда.Ру публиковала видео с площади около Никулинского районного суда, на которой толпа скандировала "Свободу Ивану Голунову".

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