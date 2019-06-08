Иван Голунов: "Я никогда не употреблял наркотики"

"Я никогда не употреблял наркотики, - заявил журналист Иван Голунов в ходе заседания Никулинского районного суда г. Москвы. - С момента фактического задержания я не оказывал сопротивления. О наркотиках я узнал только в кабинете (УВД)... Я ни в чем не виноват".
Точку зрения председателя совета директоров "Правды.Ру" по делу Ивана Голунова читайте здесь...
Ранее Правда.Ру публиковала видео с площади около Никулинского районного суда, на которой толпа скандировала "Свободу Ивану Голунову".
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Российские инженеры рассказали о том, что Россия серьезно продвинулась в разработке гравитационного оружия, способного уничтожать ЗРК противника с орбиты.
Российские инженеры рассказали о том, что Россия серьезно продвинулась в разработке гравитационного оружия, способного уничтожать ЗРК противника с орбиты.
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