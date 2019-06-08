Чем опасно "дело Ивана Голунова"

Дело Ивана Голунова показательно по нескольким моментам.
1. Оно наиболее явно демонстрирует то, что достаточно зажечь спичку, чтоб костер общественного недовольства начал разгораться явно и перерастать в нечто большее с распространением на регионы. Не было бы "дела Голунова", появилось бы что-то другое.
2. В это случае катализатором стало и желание общество защититься от произвола. Не готов ничего говорить о существе предъявленного обвинения, но - следы на теле от волочения по полу, подозрения на перелом ребер и сотрясение мозга, невозможность сделать телефонный звонок после задержания, проведения следственных действий в отсутствии адвокатов - это безусловные как фундаментальные в области прав человека, так и процессуальные нарушения.
3. Всего лишь неделю назад я писал об откровенной беспомощности политических администраторов по идеологической работе с социальным недовольством. "Дело Голунова" - явное подтверждение этому. Аппарат, настроенный на время проведения ПМЭФ на создание позитивной повестки для предъявления Первому лицу своей эффективной работы, просто не в состоянии был понять, что происходит. В результате был повторен кейс с провалом дела "Навальный против Минобороны". Тот факт, что по гугл-трендам поисковый запрос "Голунов" оказался популярнее запроса "Путин" во время выступления президента на международном форуме с программной речью показывает полный провал внутриполитического блока АП и его несоответствие актуальной повестке, неумение работать с ней.
4. Те же выводы можно сделать и по умению работать по актуальной повестке информационного комплекса мэрии, когда нет координации между службами. Но это может вызвать и подозрения другого порядка, а именно: почему молчала курируемая одним вице-мэром хваленая информационная система столицы во время громкого дела, в организации которого некоторые подозревают другого вице-мэра, ставшего героем одного из последних расследований журналиста?
5. "Дело Голунова" переводит столицу в разряд "горячих точек" на территории страны. Учитывая, что у Москвы - особый статус, оно грозит отдачей и в других регионах не только по этому конкретному случаю, но и по местным аналогичным. Сценарии понятны.
6. АП искало новых лиц в оппозиции? Получите новое лицо, не имеющее никаких порочащих связей с устоявшимися политиками.
7. И последнее. Точно также ЦК КПСС, МГК КПСС не знали, что делать с сожжением газеты "Правда" на Пушкинской площади после публикации перепечатки из итальянской "Републики" о гастролях пьяного Ельцина в США. Развитие сюжета очень похоже.
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