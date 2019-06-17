Правоприменительную практику в отношении наркоманов нужно пересматривать - депутат Госдумы

После известных событий в Госдуме предложили совершенствовать законодательство в части хранения наркотиков. Редакция "Правды.Ру" выясняла позицию людей, которые могут повлиять на рассмотрение этого животрепещущего вопроса.



Дело Голунова: эксклюзив «Вести. Дежурная часть» / Новости от 09.06.2019 12:42

— Я к этому отношусь положительно, — сказал "Правде.Ру" первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по охране здоровья, академик РАМН Николай Герасименко. — Вообще пора бы декриминилизировать потребление наркотиков. У нас в настоящее время в тюрьмах сидит больше всего как раз наркоманов — просто потребителей наркотиков. Не поставщиков, а именно потребителей.

Фактически во многих странах такой меры нет. Это очень большая цифра — 145 тысяч. В основном молодые люди. У нас в тюрьмах сидят около 500 тысяч человек. Третью часть составляют наркоманы — самая крупная часть. И, конечно, этот вопрос очень важен, потому что их надо лечить. В тюрьме их не лечат. Они будут пытаться доставать наркотики. Если человек потреблял наркотики, потом он пытается их продавать, чтобы купить себе дозу, и его обвиняют в продаже наркотиков.

Как показывает дело Голунова, у нас часто подбрасывают наркотики, чтобы кого-то обвинить. Конечно, этот вопрос необходимо серьезно обсудить, потому что надо будет определиться, кого в каких ситуациях необходимо освобождать от уголовной ответственности, назначать лечение, а также продумать систему лечения наркоманов.

Думаю, нужно провести в нашем комитете круглый стол с приглашением правоохранителей, чтобы услышать на эту тему все точки зрения. Ни в одной стране мира такого количества наркоманов в тюрьмах, как в России, не сидит.

— Академик РАН ученый-гематолог Андрей Воробьев попросил Владимира Путина пересмотреть все уголовные дела по наркотическим статьям. Он написал письмо российскому президенту.

— Правильно, конечно, мыслит. Эта проблема просто уже назрела. Я занимался этим вопросом еще в 1997-1998 годах, когда писали закон "О наркотических и психотропных веществах". Тогда очень серьезно обсуждали вопрос сделать свободным потребление наркотиков, как, допустим, в Голландии. Но, учитывая обстановку в 90-е годы, все-таки это было запрещено у нас в России.

Сейчас по закону разрешено только медицинское потребление наркотиков. Как показывает практика, здесь очень серьезный вопрос именно правоприменительной практики. Использование как системы потребления нельзя сразу рассматривать как преступление, потому что человек просто губит свой организм, а не губит других людей.

Поэтому этот вопрос действительно очень важно сейчас рассмотреть с учетом правоприменительной практики в нашей стране. Этих людей можно и вылечить, и заставить вернуться на правильный путь.

— Да, возможно. Андрей Воробьев в своем письме пишет, что хочет пересмотреть дела уже отбывающих наказание по этой статье.

— Это вопрос правоохранительной практики, как они будут пересматривать. А вообще, надо подумать по поводу криминализации потребления наркотиков и определить, за какие категории нужно привлекать к уголовной ответственности, а какие категории нужно просто лечить.

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