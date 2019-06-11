Нарушения, допущенные при задержании журналиста "Медузы" Ивана Голунова, вызывают в обществе недоверие к следственным органам, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Она констатировала, что многие вопросы, возникающие по данному делу, требуют четкого ответа. Во-первых, почему Голунова задержали более чем на двое суток без решения суда, задалась вопросом спикер. Во-вторых, нужно внятно объяснить, почему были обнародованы снимки не из его квартиры, а из другого места. И наконец, по какой причине сам журналист не присутствовал на обыске.
По словам Матвиенко, она даже не знает как такое назвать - непрофессионализмом, головотяпством или провокацией.
Напомним, журналиста задержали на прошлой неделе по подозрению в попытке продажи наркотиков. Обвинение просило поместить его в СИЗО, но суд принял решение о домашнем аресте.
Голунов категорически отрицает вину и говорит, что наркотики ему подбросили. На 12 июня в Москве и ряде других городов запланированы акции в его поддержку.
Источник превью: сайт Совета Федерации
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