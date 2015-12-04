День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой
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День памяти мученика Прокопия - чтеца в Иерусалимской церкви. Он отказался принести жертву идолам, за что был обезглавлен в 303 году.
Прокоп. Прокопий. Прокопьев день. Вехостав. Прокоп зимний. "Прокоп зимний дорогу прокопает, Прокоп перезимый (12 марта) дорогу рушит". "Пришел Прокоп — разрыл сугроб, по снегу ступает — дорогу копает". Вехостав — установление вешек вдоль дорог, указывающих путь. Считается, что с Прокопа устанавливается санный путь.
Именинники: Агавва, Архип, Валерьян, Максим, Михаил, Петр, Прокофий, Филимон.
5 декабря 1484 года Папа Иннокентий VIII издал буллу Summis desiderantes ("С величайшим рвением"), в которой предоставлял инквизиторам исключительные полномочия в деле охоты на ведьм, положив начало одному из самых кровавых и длительных в истории человечества изуверских преследований невинных жертв.
Читайте также: Мистики: инквизиторы и "Молот ведьм"
5 декабря 1812 года Наполеон бросил свое войско в России и бежал в Париж.
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5 декабря 1909 года состоялась дуэль поэтов Максимилиана Волошина и Николая Гумилева, возникшая из-за раскрытия тайны Черубины де Габриак. К счастью, обошлось без жертв.
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5 декабря 1924 года созданы Палехские художественные мастерские.
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5 декабря 1929 года образована Таджикская ССР.
Читайте также: Таджикский узел: Кланы не успокоились
5 декабря 1931 года взорван храм Христа Спасителя в Москве. Здание храма рухнуло только после третьего взрыва.
Читайте также: Непростая судьба Храма Христа Спасителя
5 декабря 1941 года — начало контрнаступления советских войск и разгрома немецко-фашистских войск под Москвой.
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5 декабря 1942 года наши войска в районе Сталинграда и на Центральном фронте, преодолевая сопротивление противника, продолжали наступление на прежних направлениях.
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5 декабря 1945 года к востоку от побережья Флориды бесследно исчезли шесть самолетов флота США. В дальнейшем с этого чрезвычайного происшествия начнут вести хронику таинственных событий в районе так называемого Бермудского треугольника.
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Тайны Бермудского треугольника. Часть I
Тайны Бермудского треугольника. Часть II
Бермудский треугольник: мистика и мистификация
Подземно-подводная цивилизация
Аномалии "Бермудского треугольника"
5 декабря 1957 года спущен на воду первый атомный ледокол "Ленин".
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5 декабря 1969 года — начало революционной деятельности 19-летней Валерии Новодворской. Перед началом вечернего спектакля "Кармен" в Кремлевском Дворце съездов она бросила с балкона в партер около ста листовок антисоветского содержания. Новодворскую задержали, отправили в отделение КГБ и позже впервые осудили.
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5 декабря 1989 года бывший лидер ГДР Эрих Хонеккер был помещен под домашний арест.
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5 декабря 2002 года в Нью-Йорке прошла премьера фильма "Властелин колец: Две крепости" - вторая часть поставленной новозеландским режиссером Питером Джексоном саги по произведениям Дж. Р. Толкиена.
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5 декабря 2009 года указами президента РФ почетное звание "Город воинской славы" присвоено городам Пскову, Козельску, Архангельску.
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5 декабря 2009 года — трагедия в Перми, когда пожар в ночном клубе "Хромая лощадь" привел к гибели 156 человек.
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5 декабря 1803 года родился Федор Тютчев, великий русский поэт.
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5 декабря 1812 года родился Амвросий Оптинский (Александр Гренков), иеромонах, старец Козельской Введенской Оптиной пустыни (Калужская губерния). Получив образование в тамбовской семинарии, он поступил в Оптину пустынь, где приобрел уважение своим аскетизмом и смирением. В 1860 году Амвросий был избран старцем пустыни. Люди обращались к нему за духовной помощью и исцелением от физических болезней. Среди посетивших старца были писатели Ф. М. Достоевский и Л. Н. Толстой.
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5 декабря 1867 года родился Юзеф Пилсудский (Jozef Pilsudski), маршал, первый глава польского государства.
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5 декабря 1901 года родился Уолт Дисней (Walter Disney), американский мультипликатор, отец Микки Мауса и Дональда Дака.
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Скорбные даты
5 декабря 1791 года умер Вольфганг Амадей Моцарт (Wolfgang Amadeus Mozart), австрийский композитор.
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5 декабря 1870 года умер Александр Дюма-отец, французский писатель.
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5 декабря 1881 года скончался Николай Пирогов, хирург.
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5 декабря 1891 года умер Педру II, второй и последний император Бразилии. Стал правителем страны в 1840 году, хотя формально был провозглашен императором еще в 1831 году, когда ему не было еще и шести лет. Правление Педру II было отмечено расцветом бразильской экономики, но в 1889 году он все же был свергнут в результате военного переворота и провозглашения в стране республике.
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5 декабря 1926 года умер Клод Моне (Claude Monet), французский живописец, основоположник импрессионизма.
Мы писали раньше: НЕИЗВЕСТНЫЕ "КУВШИНКИ" МОНЕ НИКТО НЕ УВИДИТ
5 декабря 1928 года скончалась Елизавета Васильева (дев. Дмитриева), поэтесса, ставшая под именем Черубина де Габриак участницей самой яркой литературной мистификации Серебряного века русской поэзии.
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5 декабря 1977 года умер Александр Василевский, военачальник, Маршал Советского Союза, начальник Генштаба (1942-1945, 1946-1948), дважды Герой Советского Союза. Перерыв в исполнении должности начальника Генштаба был вызван тем, что Василевский был назначен главнокомандющим советских войск на Дальнем Востоке. В августе-сентябре 1945 года под его руководством в Манчжурии была разромлена милионная Квантунская армия Японии.
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5 декабря 2008 года скончался Алексий II (Алексей Ридигер), патриарх Московский и Всея Руси с 1990 года. Алексий II был пятнадцатым патриархом со времени введения патриаршества на Руси.
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