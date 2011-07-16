Самые таинственные феномены Мирового океана

Океан таинственен сам по себе, это враждебная человеку стихия. Но есть районы, где чувство страха зашкаливает. Таинственные исчезновения самолетов, экипажей и кораблей, засасывающие водовороты глобального и местного значения, стоячие волны высотой более 30 метров и таинственные светящиеся круги. Интересно, что в мировом океане есть одна зона, где присутствуют все эти явления, и это…

Бермудский треугольник

Район ограничен линиями от Флориды к Бермудским островам, далее к Пуэрто-Рико и назад к Флориде через Багамы, и его площадь составляет около одного миллиона квадратных километров. О таинственных исчезновениях в этом районе кораблей и самолетов заговорили в конце 40-х годов прошлого века. 5 декабря 1945 года из полета не вернулось звено из пяти бомбардировщиков "Эвенджер". Последние слова пилотов были о том, что они полностью дезориентированы и входят в "белую воду". Так же неожиданно исчез посланный на спасение гидросамолет. За полвека список пропавших кораблей и самолетов составляет около 50 случаев. Однако с середины 80-х годов треугольник значительно снизил аппетит.

За полвека каких только безумных теорий ни выдвигалось. От псевдонаучных до фантастических, вплоть до инопланетян и потусторонних сил. Самую достоверную теорию выдвинул Джозеф Монаган (Joseph Monaghan) из австралийского Университета Монаш. В 2003 году он публикует статью в American Journal of Physics "Может ли пузырь поглотить корабль?". Там путем моделирования он показал, что это возможно. Теорию поддержали и другие ученые, в том числе и российские.

Суть ее такова. На дне океана в этом районе есть значительные запасы газогидрата — метана и сероводорода. В условиях тектонической активности метан из твердого состояния переходит в газообразное и прорывается наверх сквозь толщу воды в виде пузыря. Газы, концентрируясь у поверхности, могут нарушать работу систем управления кораблей и самолетов и, в силу резкого падения плотности воды в этом месте, топить корабли.

Второе бермудское явление, нуждающееся в объяснении, — это феномен "летучего голландца", то есть пропажа экипажа при сохранении корабля в целости. Наиболее вероятная причина таких инцидентов — инфразвук. По мнению одних ученых, его на опасной для человека частоте 8-12 герц создают те же газовые пузыри, вырываясь в атмосферу. Других — что во время шторма или сильного ветра над поверхностью океана могут происходить срывы воздушного потока на гребнях морских вод, вызывающие низкочастотные колебания воздуха.

Как бы то ни было, инфразвук вызывает опасный резонанс сердца и сосудов, вызывает у людей чувство паники и безотчетного страха. Возможно, моряки в панике бросались за борт, чтобы избавиться от него. Однако до сих пор не понятно, чем объяснить то, что в середине 80-х годов Бермудский треугольник перестал глотать крупные жертвы. Многие, например, Лоуренс Дэвид Куше, автор книги "Тайна Бермудского треугольника" (1975), объясняют это тем, что тайны нет, ее выдумали и подпитывают люди.

Он впервые подошел к проблеме серьезно, изучил файлы страховых компаний, отчеты береговой охраны метеосводки, служебные расследования. Тем не менее, печальное первенство Бермудского треугольника в списке самых таинственных мест мирового океана, помимо статистики, оправдано и несколькими особенностями. Это одна из двух зон на Земле (второе — Море Дьявола), где магнитные компасы указывают точно на фактический, а не на магнитный юг.

Кроме того, космические корабли зафиксировали здесь большие отклонения силы земного притяжения. Она здесь больше, чем средняя по планете, что обуславливает формирование планетарного теплого течения Гольфстрим и его движение к северу Европы. Что же касается значительного уменьшения количества таинственных катастроф, то многие объясняют это появлением космической навигации и совершенствованием технического оборудования кораблей и самолетов.

Саргассово море

С Бермудским треугольником часто путают Саргассово море, расположенное к юго-востоку от него. Мало того, многие ищут разгадку таинственных явлений в Бермудском треугольнике именно там. Однако феномен отличается от бермудского. Море находится в центре Атлантики, и ему дано собственное название из-за одной особенности. Океанические течения там двигаются по часовой стрелке, и в очерченной ими акватории, накопилось большое количество саргассовых водорослей, а теперь еще и мусора антропогенного происхождения.

Море, вращаясь в гигантской воронке, живет своей жизнью. Температура воды внутри гораздо теплее, чем за пределами. Здесь почти всегда штиль, можно наблюдать удивительные миражи, например, когда солнце как бы одновременно всходит и на востоке, и на западе. Это место нереста многих видов рыб, и, наконец, это сейсмически активный район. Конечно, рассказы моряков о том, что водоросли плотоядны и пожирают моряков, канули в Лету, но ученый из Университета Западной Австралии Ричард Сильвестер выдвинул теорию, что гигантский водоворот Саргассова моря — это центрифуга, которая создает болеемелкиеводовороты,достигающиерайонаБермудскоготреугольника.Этиводоворотыпорождают в воздухе "минициклоны", которые образуются от вращения воды и, как бы продолжая движение по спирали, засасывают и могут потопить небольшие самолеты.

Море Дьявола

Этот район располагается в Тихом океане с вершинами от точки в океане на 100 километров южнее Токио, от нее к северной части Филиппинских островов и к острову Гуам. Младший брат Бермудского треугольника не отмечен ни на одной карте, но моряки и сегодня обходят этот район стороной. Здесь внезапно начинаются бури, сменяющиеся мертвыми зыбями. Здесь не встречаются ни киты, ни дельфины, ни даже птицы. За пять лет в начале 50-х годов прошлого века в этом районе исчезло девять кораблей. Самый известный случай произошел в 1955 году, когда бесследно исчезла научная экспедиция "Кале-мару-5".

Эта зона чрезвычайно активна сейсмически. Дно находится в процессе активного формирования, и вулканические острова исчезают так же быстро, как и появляются. Поэтому различные кораблекрушения можно списать за счет навигационных ошибок. Однако основной причиной является более прозаическая — это чрезвычайно активная циклоническая деятельность. Именно здесь буйствуют тропические циклоны и тайфуны, зарождающиеся в различных районах западной части Тихого океана, в Южно-Китайском море, у Марианских, а также Филиппинских островов. Траектории большинства из них проходят через Море Дьявола.

Пролив Доброй Надежды

Район у побережья Южной Африки, названный проливом Доброй Надежды (или мысом Бурь). Здесь за сотни лет действительно потерпело крушение большое количество судов. Причинами трагедий являются неустойчивая погода и, конечно, "волны-убийцы", или кейпроллеры (от английских слов саре — "мыс" и roller — "вал", "большая волна"). Океанологи называют их еще "уединенными или эпизодическими волнами".

Это огромные крутые волны, высота которых может достигать более 30 метров. Образуются они при наложении двух когерентных волн (или интерференции), при этом высота кейпроллера равна сумме высот этих волн. Они не меняют своей формы в процессе распространения, даже при взаимодействии с себе подобными и могут распространяться на очень большие расстояния без потери своей энергии. Перед такими волнами образуются впадины такой же глубины. В океане есть и другие районы, где регистрируются волны-убийцы, но район у мыса Доброй Надежды особенно кровожаден.

Восточная часть Индийского океана и Персидский залив

Этот район характеризуется впечатляющим и загадочным явлением — гигантскими светящимися и вращающимися кругами на поверхности воды. Одно время пользовалась доверием гипотеза немецкого океанолога Курта Калле, согласно которой, светящиеся образования в океане возникают в результате подводных землетрясений, возбуждающих свечение планктона. Поскольку это воздействие происходит выборочно, возникает иллюзия вращающегося колеса.

Однако в последние годы эта гипотеза подвергается критике, поскольку она бессильна объяснить логику в превращениях этих светящихся образований. Но до сих пор ученые не объяснили их правильную кругообразную форму и лучи, которые исходят из одного центра, а также огромную скорость их обращения. В этом случае вполне серьезно обсуждается версия об НЛО.

Водоворот Мальстрем

Этот водоворот не планетарного масштаба, как водоворот Саргассова моря, и тем не менее, моряки расскажут десятки леденящих душу историй о страшной пучине Мальстрема. Возникает водоворот дважды в сутки, в западной части залива Вест-фьорд в Норвежском море у северо-западного побережья Норвегии. Его имя известно по рассказу Эдгара По "Низвержение в Мальстрем" (1841), в котором сам автор выступил в роли рассказчика об обезумевших силах природы. В центре этой могучей воронки имеется впадина, уровень воды в которой на несколько десятков метров ниже уровня океана. По подсчетам океанологов, энергия водоворота в десять раз больше энергии обычного течения.

А самое странное — примерно раз в сто дней водоворот меняет свое направление на противоположное. Как и стоячие волны, водовороты, подобные Мальстрему, существуют и в других местах (в том числе, и в Бермудском треугольнике). При идеальных, ничем не осложняющихся условиях "мальстремы", как принято считать, вращаются в направлении против часовой стрелки в Северном полушарии и по часовой стрелке — в Южном, что связано с вращением Земли.

Однако местные топографические и гидрографические условия часто побеждают эту закономерность. К ним относятся: встреча противоположных приливных или морских течений, ветров, наличие скал и рифов, неровности дна, естественные уклоны, действие земного притяжения или комбинация этих элементов.