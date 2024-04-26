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Что посадить там, где рос картофель?

Говорим о посадках на огороде

1:49
Садоводство » Овощи

Картофель – это одна из самых популярных овощей, которые выращивают в своем саду люди по всему миру. Он богат питательными веществами и витаминами, и является важной составляющей здорового рациона питания. Но после того, как вы собрали урожай картофеля, возникает вопрос: что посадить на его месте?

Говорим о посадках на огороде
Фото: scienceimage.csiro.au by CSIRO is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Существует несколько вариантов растений, которые можно посадить на участке, где рос картофель, чтобы обогатить почву и получить хороший урожай в следующем году. Одним из наиболее распространенных вариантов является посадка бобовых культур, таких как горох, фасоль или чечевица. Бобовые растения богаты азотом, который является основным компонентом для роста растений, и помогут улучшить состав почвы после выращивания картофеля.

Также хорошим вариантом для посадки на участке, где рос картофель, могут быть зеленые удобрения, такие как горчица, люцерна или клевер. Эти растения улучшают структуру почвы, обогащают ее питательными веществами и помогают бороться с сорняками.

Если вы хотите посадить что-то съедобное на участке, где рос картофель, можно обратить внимание на редис, морковь, свеклу или лук. Эти овощи будут хорошо расти после картофеля и обогатят ваш стол вкусными и полезными продуктами.

Как видите, есть множество вариантов растений, которые можно посадить на участке, где рос картофель. Главное помнить о ротации культур и не сажать на одно и то же место одни и те же растения несколько лет подряд, чтобы избежать выматывания почвы. Выбирайте то, что больше всего подходит под ваши потребности и наслаждайтесь урожаем своего сада!

Что посадить после картофеля: запреты, сидераты и культуры
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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