Бермудский треугольник: мистика и мистификация

Мало осталось в мире людей, ничего не знающих о регулярном месте встречи пришельцев с потусторонними силами.

Две стороны медали под названием "Бермудский треугольник"

Бытует и мнение, что никаких происшествий в этом зачарованном месте вообще не случается. Это, как говорится, оборотная сторона медали. А мы попробуем посмотреть на обе стороны медали под названием "Дьяволово море", "Кладбище Атлантики", "Море проклятых", — так еще называют Бермудский треугольник, ибо это не узаконенное географическое название. Не имеет эта акватория и четких границ. Считается, что точки данного треугольника лежат на Бермудских островах, Пуэрто-Рико и Майами (штат Флорида), но различные увлекающиеся личности тянут эти границы к Азорским островам и дальше.

Что же так притягивает внимание людей к этому куску нашей планеты? Похоже, нас всех будоражит то обстоятельство, что чересчур много погибло кораблей и самолетов в этом самом куске Земли. Причем, как рассказывают всякие свидетели, перед неполадкой на корабле, или же перед его прямым "затонутием", "утопитием", они (свидетели) видели НЛО или серебристый туман. Они понятия не имели, где находятся, а судно становилось неуправляемым. С самолетами — та же история. Вроде бы необъяснимых катастроф было:

самолетов (1945-1971) — 22 аварий

кораблей (1840-1973) — 38 аварий.

Исчезновение судов

Давайте проанализируем эти факты. Начнем с кораблей, вернее, с кораблекрушений. Не вдаваясь в рассуждения о скручивании пространственно-временного континуума, скажу, что Бермудский треугольник является областью, в которой пересекаются множество воздушных и морских трасс, по которым проплывали и пролетали сотни кораблей и самолетов. Конечно, не все они сталкивались, а лишь мизерная их часть, и еще более мизерная часть этих происшествий является правдой. Корабли терпели крушение, теряли управление, но следует помнить, что через район Бермудского треугольника проходит мощное течение Гольфстрим. Оно может затруднять движение судов в небольших пределах, но также непредсказуемо менять свое местоположение, воздействовать на погоду. Результат — частые туманы.

Что касается предположений фантастов об изменяющихся гравитационных полях, чудищах, левиафанах и прочих подводных барабашках, можно лишь добавить, что данная область Атлантики является одной из самых изученных областей Земли. Кораблекрушения были и будут, а на акватории площадью более 1 млн. кв. км, к тому же, такой "загруженной", не может все проходить без эксцессов. Большинство происшествий случилось в 1950–1970 гг. Что же было тогда? А была тогда холодная война, и был промышленный расцвет многих стран. Возрастали объемы добытых и произведенных ресурсов, увеличивалось и потребность в транспорте для их перевозки. А ведь общеизвестно, что суда — самый дешевый и продуктивный вид транспорта, а основные грузопотоки идут через Атлантику, "родину" Бермудского треугольника.

Довольно необычны случаи с маленькими частными яхтами. Их находили в океане без команды, с нетронутыми вещами и целыми спасательными шлюпками. Здесь также необязательно валить все на бедных пришельцев, можно возразить — обыкновенный шторм, команду подобрало другое судно (спасательный вертолет), а "родное" не затонуло и продолжило плавание, пока его не увидели любители сенсаций и не раззвонили об этом по всему свету. Нетронутые вещи? Скажите, если ваша яхта тонет, а рядом другой, готовый прийти на помощь корабль, вы будете ждать этой помощи, или побежите упаковывать шляпные картонки, не забыв про три пары новых туфель? Я — за первое, жизнь дороже. Не думаю, что реальные потерпевшие считали иначе.

Правда, существуют еще несколько довольно экстравагантных, но достаточно реальных версий. Например, во время шторма волнами генерируется инфразвук, который плохо влияет на нервную систему. В результате команда паникует, страх пересиливает здравый разум, и люди просто бросаются за борт, а потом находят лодки, яхты и целые теплоходы с нетронутыми вещами. Версия эта еще не доказана, так зачем же вдобавок придумывать кучу сказок, если с нормальными объяснениями еще не разобрались.

Катастрофы самолетов

Правда, остаются еще катастрофы самолетов, а с ними сложнее что-либо доказать. Они падают и тонут в водах Атлантики, причем даже не целиком, а развалившись на куски еще в воздухе или при ударе об воду. Все? черные ящики?, и прочие самописцы надежно лежат под водой, потихоньку покрываясь илом. Что послужило причиной аварии — неизвестно. Но это может быть все, что угодно, а может и вообще не быть ничего — множество случаев не подтверждено документально и просто придумано.

Остановимся на самом "популярном" происшествии — крушении звена "Эвенджеров". Что ж молва глаголет о сем? Утром 5 декабря 1945 г. звено вылетело в тренировочный полет. Через два часа поступило сообщение: "Мы не знаем, где находимся, приборы вышли из строя. Это пришельцы из Вселенной, опасность, как меч, нависла над нами". После связь прервалась, и эти самолеты уже никто никогда не видел. Началось расследование, вторую фразу (про пришельцев и меч) не подтвердили даже диспетчера. Одно ясно — они утонули, ибо самолет (не летающая лодка) на воде долго не продержится.

Отчего же они упали? Предположение физиков: при грозе в канале молнии возникает закрученный конус из пара, воздуха и воды. Он обладает большой мощностью, двигается с большой скоростью и невидим. Если облако насыщено водой — возникает торнадо. А если оно обезвожено, вихрь живет своей жизнью и горе тому самолету, который в нее попадет. Выйдут из строя приборы, машина начнет швырять в небе, и — катастрофа. Скорее всего, так получилось и с пятеркой "Эвенджеров", которые так некстати оказались на пути вихря.

"Хлеба и зрелищ!" — кричали римляне. Наши современники требуют того же самого. Бермудский треугольник с лихвой отыграл свою роль зрелища. Ну, а может, все-таки НЛО? Как поется в песне: "думайте сами, решайте сами", — что это могло быть. По поводу тех же "Эвенджеров" — в одном из источников я увидел радостный комментарий о том, что загадка исчезновения звена разгадана. Они всего лишь переместились на три часа в прошлое. Как говорится, "мы имеем дело с заурядным случаем оживления, телепатии и левитации. Ничего особенного".