Сегодня - день тезоименитства Патриарха Московского и всея Руси Алексия Второго

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25 февраля — день тезоименитства Патриарха Московского и всея Руси Алексия Второго.

В этот день Предстоятель Русской Православной Церкви чтит память своего небесного покровителя — святителя Московского Алексия, всея Руси чудотворца.

Святитель Алексий жил в 14 веке. Еще 12-летним ребенком он, раскинув однажды сети для ловли птиц, явственно услышал голос: "Алексий! Что напрасно трудишься? Ты будешь ловить людей". Таким чудесным способом ему было предсказано будущее великого духовного наставника. В 1354 году Алексий стал митрополитом. Взяв под свою опеку малолетнего великого князя Димитрия /будущего Димитрия Донского/ святитель Алексий многое сделал для примирения и централизации русских княжеств. Кроме того, он основал в Москве Чудов, Спасо-Андроников и Алексеевский монастыри.

Алексий Второй /в миру — Алексей Михайлович Ридигер/ - пятнадцатый Предстоятель Русской Православной Церкви с введения в 1589 году Патриаршества на Руси. Он родился 23 февраля 1929 года в городе Таллине в глубоко верующей семье и с детства прислуживал в церкви.

Учился Алексей Ридигер в русской средней школе в Таллине, а затем в Санкт-Петербургской /Ленинградской/ духовной семинарии и академии. Еще на первом курсе академии Алексей Ридигер был рукоположен в сан священника и назначен настоятелем Богоявленской церкви города Йыхви Таллинской епархии. В 1953 году отец Алексий окончил Духовную академию по первому разряду и был удостоен степени кандидата богословия.

В 1961 году в Троицком соборе Троице-Сергиевой Лавры будущий Патриарх принял монашеский постриг. В том же году он стал епископом Таллинским и Эстонским и заместителем председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата.

С 1964 по 1990 годы будущий патриарх Алексий Второй был управляющим делами Московской Патриархии, Постоянным членом Священного синода, руководил пенсионным обеспечением духовенства, занимался восстановлением древнейшего в Москве Данилова монастыря. В его обязанности входило решение множества задач во благо Русской Православной Церкви.

В 1986 году Алексий был назначен митрополитом Ленинградским и Новгородским с поручением управлять Таллинской епархией.

В 1990 году на Поместном Соборе Русской Православной Церкви Алексий был избран Патриархом.