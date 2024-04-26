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В Оренбуржье планируют оценить состояние пострадавших из-за паводка домов за майские праздники

В Оренбуржье оценят состояние пострадавших из-за паводка домов к концу "майских"

1:27
Общество

В Оренбуржье в этом году произошло серьезное наводнение, в результате которого тысячи жилых и социальных объектов оказались под водой. Чтобы оценить ущерб и организовать выплаты пострадавшим, созданы специальные комиссии.

В Оренбуржье оценят состояние пострадавших из-за паводка домов к концу "майских"
Фото: Страница "Вконтакте" Игоря Подгорного by Игорь Подгорный

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин сообщил о повреждении 25 331 частного дома, 329 многоквартирных домов, а также 115 социальных и 61 объекта ЖКХ, включая 47 низководных мостов.

На совещании 24 апреля обсуждались текущие работы по оценке ущерба, и было принято решение увеличить количество работающих комиссий вдвое для того, чтобы ускорить процесс оценки и завершить его до конца майских праздников. Министр также упомянул о планах поэтапного выделения средств пострадавшим, не дожидаясь полного завершения оценки, сообщает 56orb.ru.

Проблема неэффективности в работе с заявлениями о помощи также была поднята на совещании с Президентом России Владимиром Путиным. Президент выразил озабоченность по поводу низкого количества обработанных заявлений о материальной помощи, подчеркивая необходимость улучшения работы в этом направлении для обеспечения своевременной поддержки пострадавших.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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