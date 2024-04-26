Звездопад Майские Аквариды прольётся из следа кометы Галлея, обещаны благоприятные условия для наблюдения

Московский планетарий анонсировал звездопад эта-Аквариды на 3-10 мая

1:10 Your browser does not support the audio element. Наука

В начале мая можно будет полюбоваться метеорным потоком эта-Аквариды (Майские Аквариды), передаёт в четверг ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

Фото: Flickr by Ww2censor is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Этот звездопад случается ежегодно с 19 апреля по 28 мая.

"Широкий максимум потока, иногда с присутствием подмаксимумов, происходит обычно в начале мая — с 3 по 10 мая, когда можно наблюдать 30 и более метеоров в час", — уточнили астрономы.

Пик придётся на 6 мая, когда с неба будет падать до 50 метеоров в час.

Майские Аквариды — красивый и богатый на вспышки звёздный дождь. Его источник — пылевой след, оставшийся от знаменитой кометы Галлея. Земля проходит сквозь него дважды в год.

В этом году желающим полюбоваться звездопадом повезло: в это время будет новолуние. Но радиант для наблюдений всё же лучше виден из Южного полушария. А у нас он появляется ненадолго и невысоко над горизонтом в предрассветные часы.

А на днях прошёл первый весенний звездопад Лириды.

Лириды