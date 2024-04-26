Борьба с комарами начнётся с 1 мая: в Оренбурге начали подготовку к обработке территорий

В Оренбурге, где недавно отступил паводок, местные жители опасаются увеличения числа комаров, вызванного накоплением стоячих вод.
В ответ на это администрация города организовала мероприятия по борьбе с насекомыми, которые начнутся с 1 мая. В этом году площадь, подлежащая обработке, будет расширена, в основном включая территории вдоль пойм рек Урал и Сакмара, а также населенные пункты в составе Оренбурга, сообщает 56orb.ru.
Подготовительные работы уже идут: сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии проводят анализ проб с территорий, освободившихся от воды, для создания детальной карты-схемы обработки. Обработка будет включать использование акарицидных и лаврицидных средств для уничтожения насекомых. Работы планируют завершить до начала июня, чтобы минимизировать дискомфорт для жителей в весенне-летний период.
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