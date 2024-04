Борьба с комарами начнётся с 1 мая: в Оренбурге начали подготовку к обработке территорий

В Оренбурге, где недавно отступил паводок, местные жители опасаются увеличения числа комаров, вызванного накоплением стоячих вод.

Фото: Centers for Disease Control and Prevention's Public Health Image Library by James Gathany is licensed under Public Domain