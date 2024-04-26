Сбербанк похвалил своих ипотечных заёмщиков за платёжную дисциплину

Менее 0,5% ипотечных заёмщиков Сбербанка просрочили погашение

1:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Всего 0,15% ипотечных заёмщиков Сбербанка брали потребительский кредит на первоначальный взнос по ипотеке, сообщил РИА Новости вице-президент, директор департамента по работе с проблемными активами Сбербанка Кирилл Дёмин.

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Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина обратила внимание, что доля таких "горе-ипотечников" растёт — она составила 6,4%, тогда как годом ранее не достигала 4,8%.

В Сбербанке таких почти нет, заявил Дёмин. И в целом платёжную дисциплину клиентов можно только похвалить — только один из 200 заёмщиков допускает просрочку погашения ипотеки.

"Это говорит о том, что мы умеем правильно оценивать кредитоспособность наших клиентов, и что клиенты ответственно подходят к ипотеке", — объяснил топ-менеджер.

К слову, категорически не рекомендуется брать потребительский кредит перед оформлением ипотеки. Лучше накопить на первоначальный взнос с помощью жилищного депозита.