Потребительский кредит перед оформлением ипотеки может стоить крыши над головой

Раскрыта главная ошибка ипотечных заёмщиков в России

0:42 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Не вздумайте брать потребительский кредит на погашение первого взноса по ипотеке, предупреждает ИА DEITA. RU со ссылкой на почивший в бозе портал Finanz.

Фото: Freepik by wayhomestudio

Если вы возьмёте кредит перед оформлением ипотеки, вам её могут и не одобрить — требования к заёмщикам ужесточились с 1 марта.

Если же на вас будут два кредита, это может стать непосильным бременем для вашего кошелька, и тогда придётся выбирать, какой из них погашать, что приведёт к росту задолженности по другому.

В конечном счёте кончиться всё это может очень плачевно — потерей ипотечного жилья. Причём не сумев, скорее всего, оперативно продать недвижимость, вам придётся сильно продешевить, и вы всё равно останетесь в долгах.