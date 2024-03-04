Потребительский кредит перед оформлением ипотеки может стоить крыши над головой

Не вздумайте брать потребительский кредит на погашение первого взноса по ипотеке, предупреждает ИА DEITA. RU со ссылкой на почивший в бозе портал Finanz.
Если вы возьмёте кредит перед оформлением ипотеки, вам её могут и не одобрить — требования к заёмщикам ужесточились с 1 марта.
Если же на вас будут два кредита, это может стать непосильным бременем для вашего кошелька, и тогда придётся выбирать, какой из них погашать, что приведёт к росту задолженности по другому.
В конечном счёте кончиться всё это может очень плачевно — потерей ипотечного жилья. Причём не сумев, скорее всего, оперативно продать недвижимость, вам придётся сильно продешевить, и вы всё равно останетесь в долгах.
У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.