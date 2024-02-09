Резко выросла доля продавцов квартир, готовых сильно скинуть цену: что случилось на рынке московской недвижимости

До 20% продавцов недвижимости в Москве стали давать скидку, заметили риелторы

1:27 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Доля продавцов вторичной недвижимости в Москве, готовых сильно скинуть цену, выросла до 20%, заметили аналитики риелторской компании "Инком-Недвижимость". Об их исследовании пишет РБК Недвижимость.

Фото: www.mos.ru is licensed under Public domain

Раньше скидки на квартиры тоже были распространены, но давались они от изначально завышенной цены, объяснили риелторы. Теперь же собственники готовы на существенный дисконт от реальной рыночной стоимости объекта.

Причиной эксперты в один голос называют падение спроса из-за подорожавшей ипотеки.

"Мы уже ощущаем все "преимущества" дорогой ипотеки на рынке — в общем, так и предполагалось, что год начнется с уменьшения числа сделок на 20-25% от тех значений, которые считались нормой в прошлом году", — констатировал директор направления "Вторичный рынок" "Инком-Недвижимости" Сергей Шлома.

По оценке руководителя департамента городской недвижимости компании "НДВ Супермаркет Недвижимости" Елены Мищенко, чтобы быстрее продать квартиру, владельцы готовы дать скидку в среднем от 10% до 15%.

Ещё одна тенденция, обусловленная снижением спроса, — рост доли обмена в сделках с недвижимостью. "Бартерные схемы возвращаются при возникновении очередного экономического коллапса в стране", — прокомментировали в "Инком-Недвижимости", напомнив, что всплеск интереса к обмену отмечался в 1998, 2008 и 2015 годах.