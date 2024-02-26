Экономист разъяснил изменения ипотечных правил с 1 марта: кому больше не дадут ипотеку

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Экономист предупредил о трудностях с ипотекой с 1 марта

1:21
Недвижимость

С 1 марта Центробанк РФ повышает надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Эксперт рынка недвижимости, автор Telegram-канала "Экономизм" Алексей Кричевский разъяснил агентству "Прайм", на ком это отразится.

Экономист предупредил о трудностях с ипотекой с 1 марта
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under Public domain

По его словам, послабления на рынке кредитования были обусловлены пандемией и кризисными явлениями 2022 года. Но теперь ответственность за высокорисковые займы перекладывается на банки. "Разумеется, банкам это будет уже не настолько выгодно, — уверен экономист. — Значит, число высокорисковых кредитов снизится".

Это коснётся, прежде всего, заёмщиков с большой долговой нагрузкой.

"Если заёмщик отдает 50 и более процентов официально указанной зарплаты на погашение кредитов, то на ипотеку он может либо вообще не рассчитывать, либо процент по ней будет настолько неподъёмным, что он сам откажется от этой идеи", — предупредил специалист.

По его прогнозам, от заградительных мер пострадают работники бюджетной сферы — от врачей и учителей до чиновников и начальников.

Кроме того, проблемы могут возникнуть к тех, что брал кредит в последние шесть месяцев в расчёте на последующее перекредитование по более выгодной ставке.

"Поэтому лучше расплатиться с прежними долгами прежде, чем брать новые", — заключил Кричевский.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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