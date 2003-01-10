Тайны Бермудского треугольника: судно "Аталанта"

Судьба "Аталанты"

"Таймс" (Лондон), 14 апреля 1880 г., с. 2: "Когда "Аталанта" отошла от Бермудских островов, на ее борту было 109 тонн воды и большие запасы продовольствия. Судно прекрасно оснащено и обладает великолепной устойчивостью, а его капитан известен как человек трезвого ума и прекрасный знаток морского дела. Поэтому, когда "Аталанта" не прибыла во время в порт, возникли опасения, что с ней произошло несчастье, и это тем более вероятно, что за последние два месяца а Атлантике из-за штормовой погоды потерпело аварию немало судов. И все же мы не теряем надежды, что отделавшись двумя-тремя сломанными мачтами, "Аталанта" благополучно вернется в порт.

…Вполне возможно, что ее стеньги были снесены восточными ураганами, свирепствовавшими целый месяц. В результате корабль сошел с курса и терпит бедствие где-то в просторах Северной Атлантики. Экипаж "Тамар" обнаружил в океане плавающее верх дном судно, которое моряки приняли за пропавшую "Аталанту"… Но это явная ошибка… "Аталанта" с ее 109 т в цистернах и 43 т балласта не смогла бы держаться на поверхности в таком состоянии. Если бы она перевернулась, то мгновенно пошла бы ко дну….И тем не менее многие жители Плимута высказывают опасение, что перевернувшееся судно и есть "Аталанта"…"

"Таймс" (Лондон), 15 апреля 1880 г., с. 10: "Вчера Адмиралтейство получило свыше 150 телеграмм со всех концов страны от родственников тех, кто находился на борту "Аталанты". И в каждой телеграмме содержалась просьба сообщить о судьбе судна. В Адмиралтействе отвечают, что, к сожалению, они не располагают никакими сведениями о судне. Кроме того, свыше 200 человек лично обращались в Уайтхолл по этому вопросу. Единственными утешением может служить тот факт, что до Бермудских островов не менее 84 дней под парусами, тогда как "Аталанта" находится в море лишь 74 дня. Капитан "Тамар" прислал телеграмму…что во время своего последнего плавания он, вопреки сообщениям в печати, не видел судна, которое плавало верх дном….Сегодня утром весь Портсмут загудел, как растревоженный улей, когда прошел слух, что пропавшее судно в целости и сохранности прибыло в Фалмут… Сообщения об этом, напечатанные крупными буквами, были развешаны в витринах газетных редакций и магазинов, и через несколько часов ворота порта осаждали родственники и друзья членов экипажа… Но вскоре в порту было вывешено полученное из Фалмута… сообщение о том, что туда действительно прибыло торговое судно под названием "Аталанта", но что касается слухов о прибытии военного корабля "Аталанта", то они не соответствуют действительности".

"Таймс" (Лондон) 19 апреля 1880 г., с. 6: "В субботу был пущен слух, что обнаружена спасательная шлюпка с надписью на корме "Аталанта". Слух не подтвердился, но, даже если это и было так, найденная шлюпка никак не могла принадлежать пропавшему судну, поскольку в военно-морском флоте не принято писать на шлюпках название корабля".

"Таймс" (Лондон), 20 апреля 1880 г., с. 12: "Вчера в Портсмут прибыла канонерская лодка "Эйвон". Капитан сообщил, что поблизости от Азорских островов он заметил огромное количество плавающих обломков. Море буквально кишело ими. Гавань острова Фаял была заполнена судами, потерявшими мачты. И в течение всех пяти дней, пока "Эйвон" оставался на рейда Фаяла, обломков становилось все больше. Однако не было никаких свидетельств того, что какое-нибудь судно затонуло или было разбито штормом. Некоторые офицеры считают, что возможно "Аталанта" натолкнулась на айсберг, но они категорически отрицают, что судно могло перевернуться."

"Таймс" (Лондон), 26 апреля 1880 г., с. 8: "У нас по-прежнему нет никаких сведений об "Аталанте", и даже самые заядлые оптимисты начинают терять надежду. Эскадра, посланная на поиски исчезнувшего судна возвращается из района Азорских островов в Бантри-Бей, после того, как все попытки разыскать "Аталанту" оказались безуспешными… Однако общественность, очевидно, не успокоится до тех пор, пока не будут самым тщательным образом обследованы берега Гренландии и Исландии."

Затем последовали различного рода предположения. Например, предполагалось все-таки, что "Аталанта" потерпела кораблекрушение, так как большая часть экипажа корабля военно-морских сил Англии были неопытны и знали гораздо меньше о морском деле, чтобы каким-либо образом выжить. Тем более по предположению экспертов "Аталанта" могла перевернуться из-за загруженности судна.

"Таймс" (Лондон), 10 мая 1880 г., с. 8: "Сегодня после полудня эскадра под флагом адмирала Худа прибыла в Бантри-Бей. Адмирал сообщил, что никаких сведений об "Аталанте" получить не удалось, ровно как и не удалось обнаружить никаких следов пропавшего судна."

"Таймс" (Лондон), 18 мая 1880 года, с. 10: "Главному редактору газеты "Таймс": Сыр! Все сообщения капитанов судов, недавно вернувшихся из плавания, подтверждают уже полученные ранее сведенья о шторме небывалой силы, который бушует а Атлантике… примерно по курсу "Аталанты", идущей с Бермудских островов. Я позволю себе привести несколько примеров….12 февраля "Каспер" в течение 19 часов боролся со штормом в районе острова Флорес, находясь почти на краю гибели. Второй штурман погиб, у старшего помощника были сломаны обе ноги, а двое матросов получили серьезные ранения… "Ольстер", шедший из Сент-Джонса, столкнулся с… сильно поврежден и наполовину затоплен водой; экипаж искал спасения на верхних надстройках, оставшись без пищи и воды. До сих пор числятся без вести пропавшими: "Виннифред", вышедший из Нового Орлеана 30 декабря, "Девана", покинувшая Бангкок 1 октября и остров Святой Елены 9 января, "Бэй оф Бискэй", вышедший из Рангуна,…в последний раз видели 7 февраля. На основании этих и многих других сообщений нетрудно представить себе, какой чудовищной силы шторм обрушился на этот район Атлантики и какой огромный ущерб он нанес оказавшимся здесь судам. И всякий, кто пережил шторм в открытом море, кто знает, что такое гигантские водяные валы, низвергающиеся на палубу судна, и что сулит встреча с полузатопленным разбитым кораблем или айсбергом в штормовую ночь в безбрежном океане, тот, несомненно, придет к печальному выводу о том, какая судьба постигла "Аталанту"… С глубоким уважением Аллен Янг, капитан торгового судна".

"Таймс" (Лондон), 10 июня 1880 г., с. 5: "Начальник главного финансового управления получил указания от Адмиралтейства официально объявить о гибели "Аталанты" и с 4 июня считать это учебно-тренировочное судно вычеркнутым из списков британского военно-морского флота… Вдовы офицеров получат специальные пенсии, поскольку их мужья погибли при исполнении служебных обязанностей".

Несмотря на это заявление в те годы все еще ходили различные слухи о судьбе "Аталанты", одни говорили, что видели остатки корабля, другие, что видели судно перевернутым. Возможно, что "Аталанта" погибла и не в Бермудском треугольнике, так как путь ее путешествия длился 3000 миль, из которых только 500 по адскому кругу. Остается только догадываться о судьбе корабля, и несмотря на все разногласия и слухи, "Аталанту" считают жертвой треугольника.