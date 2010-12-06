Москву отмолили тайные святые

С переломным моментом в истории Великой Отечественной войны — битвой под Москвой — связано немало мистических историй. Рассказывают, что враг не смог войти в столицу благодаря молитвам тайных подвижников благочестия, а с одной из святых — Блаженной старицей Матроной — даже встречался Сталин. Имеют ли эти предания реальную основу?

Религиозность Сталина

Легенды и апокрифы, повествующие о чудесной помощи Богородицы и святых в годы Великой Отечественной войны, можно условно разделить на две группы.

К первой принадлежат сказания, которые якобы служат доказательством тайной религиозности Сталина и других лидеров Советского государства. Сюда можно отнести легенды о крестных ходах с чудотворными иконами, будто бы совершавшихся вокруг Москвы, блокадного Ленинграда и Сталинграда, в том числе на самолетах, рассказы "очевидцев" о встрече Сталина с Блаженной Матроной или зарубежными православными иерархами.

Мнение священника

"Ни встречи Сталина с Блаженной Матроной, ни его встречи с митрополитом Ливанских гор Илией, ни принесения Казанской иконы Божьей матери на фронт или облета вокруг Ленинграда — ничего этого не было, — рассказал в интервью Pravda.Ru протоиерей Георгий Митрофанов, историк, профессор Санкт-Петербургской духовной академии. — Не было не только потому, что сам характер коммунистического государства в эти годы не предлагал возможности такого рода событий, а еще и потому, что не существует ни одного исторического документа, который бы подтверждал, что эти события происходили".

По мнению отца Георгия, "что касается встреч Сталина с кем бы то ни было, то очень жесткая система охраны, установленная самим Сталиным, фиксировала все его перемещения и встречи".

"И нигде мы не находим свидетельств о том, что, например, Сталин встречался с Блаженной Матроной. Точно так же, представьте себе, в условиях военного времени, жесткого функционирования военной и гражданской администраций, в период войны прибытие на фронт, а тем более кружение на самолете вокруг Ленинграда с иконами, конечно же, предполагало наличие согласований, разрешений, пропусков и так далее", — отметил известный церковный историк и подчеркнул, что "все эти документы никуда не исчезают, они находятся в архивах".

"Ни одного документа, из которых бы следовало, что подобные перемещения икон имели место, не существует. В многочисленной литературе, которая тиражирует эти апокрифы, вы не найдете ни одной ссылки на исторический документ, который бы хранился в каком-нибудь архиве".

"Ссылаются в основном на свидетельства каких-то людей, которые то ли видели, то ли чаще всего слышали об этом. Подобного рода исторические мифы очень характерны для нашего современного общества, с его историческим беспамятством и нежеланием знать историю такой, какой она была", — считает отец Георгий.

Как отметил историк, "надо признать, что подобного рода мифы не только не соответствуют исторической действительности, но и кощунственны. Так, пытаются доказать, что богоборческий коммунистический режим, который сначала уничтожал Церковь, а потом недоуничтоженную Церковь пытался использовать в политических целях, испытывал какое-то духовное тяготение к православной церкви, к православной вере, чего, конечно же, никогда не было".

"Они абсурдны и кощунственны, потому что богоборческий коммунистический режим пытаются представить как режим, у которого было духовное, нравственное тяготение к подвижникам благочестия и к православным святыням, которые на самом деле он попирал, а святых, как правило, уничтожал", — говорит протоиерей.

Мнение историка

Историк Алексей Исаев, автор книг по истории XX века, тоже полагает, что легенда о встрече Блаженной Матроны и Сталина вряд ли соответствует действительности. По его мнению, Сталин был весьма далек от "религиозного мракобесия". "Сталин надеялся на вполне рациональные вещи и на принятые им решения. Действительно, уже в первый день войны были приняты ключевые решения по мобилизации, которые позволили выстоять. Так что я думаю, это не более чем красивая легенда", — отметил историк.

Что же касается журнала, в котором зафиксированы все встречи и перемещения Сталина, то, по мнению А. Исаева, действительно, "журнал содержит список посещений Сталина". Однако "лог его передвижений как таковой отсутствует. То есть запись того, когда он выходил и куда он ездил, не велась. Велась запись людей, которые к нему приходили, причем в строго названный уголок, то есть кабинет в Кремле. Его приемы в других местах не фиксировались".

Историк рассказал, что между приемами Сталина, отмеченными в журнале, имеются такие большие пропуски, что за это время глава Советского государства "мог спокойно в Куйбышев съездить".

Сила молитвы

Ко второй группе можно отнести истории, рассказывающие о силе молитвы, которая чудесным образом переломила ход войны. Помимо широко известной в наши дни Блаженной старицы Матроны на годы Великой Отечественной войны пришлось время подвига такого впоследствии канонизированного святого, как преподобный Серафим Вырицкий. В 1941 году святой был уже стар и немощен, но каждую ночь в любую погоду вставал на камень и возносил молитвы о спасении Отечества.

Совершенно очевидно, что во время такого величайшего всенародного бедствия, как война с гитлеровцами, молиться о спасении Отечества и победе русского оружия считали своим долгом не только святые, но и множество простых верующих людей. Рассказы о том, как по молитве жены или матери находящийся на фронте солдат чудом избегал смерти, сохранились почти в каждой семье.

Например, жительница станицы под Ростовом рассказывала, что однажды ночью она почувствовала острую потребность помолиться о сыне, который был на фронте. Она встала на молитву сама и подняла дочерей. Женщины горячо молились всю ночь. Впоследствии, когда сын вернулся с войны, они узнали, что именно в этот момент немцы вели его на расстрел. Его таки расстреляли, но он чудом остался в живых.

Будущий архимандрит Алипий (Воронов), наместник Псково-Печерского монастыря, в молодости был неверующим. Когда началась Великая Отечественная война, его, офицера, призвали на фронт. На прощание мать дала ему иконку Божией матери и завещала: "Сынок, когда тебе будет трудно, достань иконку, помолись Богородице. Она тебе поможет!".

Однажды с группой своих солдат молодой офицер попал в лесу в окружение и был ранен. С трех сторон — немцы, с четвертой — вязкое болото. Тут-то и вспомнил он материнский наказ. Поотстал немного от своих, достал иконку и, как мог, стал молиться: "Богородица Дева, если Ты есть — помоги!". Помолился и возвращается к своим, а рядом с ними стоит старушка, обращается к ним: "Что, заплутали, сынки? Пойдемте, я вам тропочку покажу!". И вывела всех по тропочке к своим.

Будущий отец Алипий отстал опять и говорит старушке: "Ну, мать, не знаю, как тебя и отблагодарить!". А "старушка" ему отвечает: "А ты мне еще всю жизнь свою служить будешь!" — и пропала, как будто и не было. Он вспомнил о материнском напутствии и решил, что в образе старушки ему явилась сама Богородица.

Слова те оказались пророческими: действительно, потом он всю жизнь служил Божией матери — долгие годы был наместником Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, названного в честь Успения Богородицы".

В сентябре 1942 года за поддержку партизан немцы приговорили всех жителей деревни Рожковка Каменецкого района к смерти, а их дома собирались сжечь. Деревня была в окружении, жителей согнали в яму для расстрела. Вдруг неожиданно на поле приземлился самолет, из которого вышел немецкий майор и попросил отсрочить казнь на четыре часа. Спустя указанное время загадочный летчик вернулся с документом о помиловании в руках.

Как оказалось, во время полета немецкому летчику привиделась Дева Мария в голубом одеянии. Увидев в этом знак свыше, офицер отменил расстрел. Кроме того, немецкий летчик написал на иконе Деву Марию так, как она явилась ему в видении, и подарил этот образ сельской церкви. Икона хранится в селе по сей день и за прошедшие более 60 лет ничуть не изменилась.