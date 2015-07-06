7 июля: Иванов день, праздник Карабаха и день рождения папы овечки Долли

Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Священник Захария и его жена дожили до глубокой старости, но не имели детей. Однажды архангел Гавриил сообщил Захарию, что у него родится сын и звать его будут Иоанн. Захарий не поверил и был наказан: он онемел. Предсказания сбылись, и сын родился. Немой отец написал на доске имя сына: "Иоанн — имя ему" и после этого обрел дар речи. Захарий стал прославлять Бога и пророчествовать.
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Иванов день. Иоанн Креститель. Иван Купала. Иван Травник. Иван Колдовщик. Иван Цветной. Купала. Травник.
Самый почитаемый народом праздник. В народных верованиях он слился с языческим праздником воды и водяных божеств — купал, отчего и получил название Ивана Купалы.
В церковном календаре насчитывается 68 Иоаннов. Но Ивановым днем называется только 7 июля. Ивановщина — так называется именинный пир в этот день. Это самый разгульный праздник. День Ивана Купалы — олицетворение сил природы. В народе есть поверье, что в ночь на Ивана Купалу совершаются чудеса. Бытует легенда, что огненный цветок папоротника раскрывается на один миг лишь раз в году — в купальскую ночь и дарит счастье его увидевшему. На самом деле папоротник никогда не цветет. Поклонение меру растений дало название этому дню "Травник".
Праздник отмечается ночью с кострами, прыганием через них — на счастье, песнями до самой ясной зари, традиционными играми, хождениями с березкой, гаданиями. Этот праздник — культ света, солнца, всего живого, в это время "роса целебна, трава лечебна, вода очистительна". Иоанн Креститель "освящал воду для купания, прогонял из нее злых духов".
Иванов день — день ведьм, оборотней, колдунов, остерегайся проказы нежити (домовых, водяных, леших, русалок). Травы и цветы, собранные в Иванов день, кладут под Иванову росу, высушивают и сберегают их, почитая больше целебными, нежели собранные в другое время. В день Ивана Купалы девушки завивают венки из трав, а вечером пускают их в воду, наблюдая, как и куда они плывут. Если венок тонет, значит, суженый разлюбил и замуж за него не выйти.
С Ивановой ночи "появляются светляки". Сильная роса на Ивана — к урожаю огурцов, ночь звездная — будет много грибов, гроза — орехи будут пустые и их будет мало.
Первый покос. Сбор лекарственных трав.
Перед дождем цветы сильнее пахнут. До Иванова дня дождь в засек (прибавится хлеба), после Иванова дня дождь из засека. Во время сенокоса дожди — сену плохо, зерну хорошо. Травы черны — лошади кормны (сено погибло, а овес хорош). В Иван-день жито выколоситься должно, а не заколосится, так это плохая примета. На Иван-день колосок, так на Ильин день колобок в хороший год (Пинежье).
Корми меня до Ивана, сделаю из тебя пана (говорит пчела). За два-три дня до Ивана Купалы появляется мед или после в такой же период (Воронежская обл.).
Именинники: Антон, Иван, Кириак, Яков.
7 июля 1923 года была образована Нагорно-Карабахская автономная область. Сам же Карабах был присоединен к России еще в 1805 году.
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7 июля 1937 года японские войска напали на китайские части у моста Марко Поло вблизи Пекина, начав войну, ставшую еще одним шагом к началу Второй мировой войны.
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7 июля 1941 года Каунас был захвачен гитлеровцами в первые дни войны. В городе в это время было 40 тысяч евреев. Уже 25 июня начались погромы, в течение нескольких дней было убито более трех тысяч человек. Затем за дело взялись немцы, сгонявшие всех евреев — местных и беженцев — к 7-му форту на северной окраине города. Всего сюда было согнано до десяти тысяч человек, которых держали без воды и пищи в казематах и рвах возведенных на рубеже веков оборонительных сооружений. Люди в таких условиях умирали, покойников хоронить не разрешали. Тех, кого забирали на работы, назад уже не приводили. Утром 7 июля женщин, маленьких детей и подростков до 15 лет перевели в 9-й форт. Всех оставшихся мужчин в этот же день расстреляли. Не стоит думать, что оставшихся в живых ждала позже лучшая судьба.
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7 июля 1942 года в Центральный штаб партизанского движения поступила информация Крымского обкома ВКП(б). Цитата: "Во всех горных татарских деревнях (Крыма) немецким командованием созданы из татар добровольческие отряды по борьбе с партизанами во главе с немецкими или румынскими инструкторами. Все состоящие в этих отрядах обмундированы в румынскую или немецкую форму, вооружены оружием, захваченным при отходе Красной Армии, а также пулемётами и миномётами. Коушинский карательный отряд 24 марта полностью сжег деревню Лаки за оказание помощи партизанам. В селе была произведена дикая расправа над жителями, расстреляно много женщин и детей… Особенно враждебно проявило себя население деревень (далее идет длинный перечень деревень). Немцы обещают татарам "автономию", "Крым для татар".
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7 июля 1950 года в Фарнборо состоялось первое в истории авиашоу. Общество британских авиакосмических компаний организует выставки начиная с 1918 года. Они проходят раз в два года в Великобритании на аэродроме близ города Фарнборо, графство Хэмпшир. Первая авиационная выставка была экспонирована в зале Олимпия в Лондоне. В 1932 году мероприятие переместилось на аэродром с целью демонстрации показательных полетов. В 1950 году в Фарнборо состоялось первое авиа шоу. На авиасалоне в Фарнборо лидеры ведущих авиакосмических корпораций и отраслей промышленности демонстрируют результаты своей деятельности за прошедшее после предыдущего салона время. Сегодня воздушные праздники в Фарнборо стали одним из самых престижных в мире показов современной авиатехники. В ходе последнего международного авиасалона "Фарнборо-2006" было заключено сделок на общую сумму более $38 млрд. В его работе приняли участие около 1500 фирм и компаний из 35 стран мира. Россия представляет в Фарнборо свои гражданские самолеты с 1984, а с 1988 является полноправным участником авиасалона.
Мы писали раньше: Россия показала свою авиакосмическую мощь
7 июля 1961 года в прокат вышел фильм Александра Птушко "Алые паруса" по Александру Грину с Анастасией Вертинской и Василием Лановым в главных ролях.
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7 июля 1977 года США провели первое испытание нейтронной бомбы. Боеприпас создан по аналогии с атомным, но после его взрыва погибают только все живые существа, а сооружения и техника остаются невредимыми.
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7 июля 1983 года 11-летняя американская школьница Саманта Смит отправилась в СССР по приглашению Генерального секретаря ЦК КПСС Ю. В. Андропова.
Читайте также: Саманта Смит, написавшая письмо генсеку
7 июля 1990 года в Риме состоялся уникальный концерт — впервые выступили вместе три выдающихся тенора современности - Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и Хосе Каррерас. Концерт был благотворительной акцией, а изданная запись выступления певцов разошлась рекордным для классики тиражом.
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7 июля 1993 года Гунтис Улманис избран президентом Латвии. Высший государственный пост человек занял не благодаря своим качествам, а фамилии (он приходится племянником не раз занимавшему в 20-30-е годы прошлого века премьерское кресло, а после государственного переворота ставшего диктатором Карлису Улманису), и два срока служил декорацией, ни во что не вмешиваясь и ни на что не влияя.
Читайте также: США как инкубатор АнтиРоссии
7 июля 1995 года арестована владелица фирмы "Властелина" Валентина Соловьева.
Мы писали раньше: Были деньги… Ч-чиф — и нет
7 июля 2005 года в Лондоне произошли крупные теракты: в результате четырех взрывов в метро и городских автобусах, устроенных смертниками, погибли 52 человека.
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Мы тогда писали:
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Террористы ударили в самое сердце: столица Великобритании взлетела на воздух
7 июля 1887 года родился Марк Шагал, художник.
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7 июля 1922 года родился Пьер Карден, знаменитый французский кутюрье.
Читайте также: КАРДЕН — ЭТО НАШЕ ВСЕ
7 июля 1936 года родился Юрий Осипов, выдающийся математик и механик, академик. Нынешний президент РАН.
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7 июля 1939 года родилась Елена Образцова, оперная певица, народная артистка СССР.
Мы писали раньше: Елену Образцову тошнит от "Фабрики звезд" и тянет на наколки
7 июля 1944 года родился Иэн Уилмут, английский эмбриолог, участник эксперимента по клонированию овцы Долли.
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7 июля 1882 года умер Михаил Скобелев, прославленный русский генерал, отличившийся в русско-турецкой войне 1877-78 годов В день кончины военачальника Россия и Болгария погрузились в траур, а через 30 лет на деньги, собранные всей страной, на Тверском бульваре был установлен памятник. Вскоре по решению Советского правительства монумент был снесен, а ныне на его месте стоит Юрий Долгорукий.
Читайте также: Война с Турцией: удача Шипки и тяготы Плевны
7 июля 1930 года умер Артур Конан Дойл, всемирно известный английский писатель, "отец" Шерлока Холмса.
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