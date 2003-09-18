Зачем человеку становиться Богом?

В 1996 году эмбриологу Я. Вильмуту удалось получить в лаборатории стволовые эмбриональные клетки овцы. При всей запутанности этого термина значение данного факта для мировой науки сравнимо с открытием закона всемирного тяготения. Было устранено последнее и главное препятствие к клонированию животных и человека…

Начало "столпотворения"

23 февраля 1997 года на свет появилось первое в мире млекопитающее, у которого нет отца, но есть три матери — донор яйцеклетки, донор генетического материала и суррогатная мать. Малышку окрестили Долли. Буквально через четыре месяца после этого знаменательного события Rosin Institute с Edinburg и PPL Therapeutics объявили о рождении еще пяти клонированных овец. Одна из них — овечка Поли — носила в себе человеческий ген. Это существо (назвать ее животным язык не поворачивается) оказалось способным давать целебное молоко, совершенно не отличимое от человеческого.

Собственно на этом все успехи генетиков и закончились. Экспериментальным путем удалось доказать, что клонирование возможно, но… Как показало время, клонированные особи менее жизнеспособны своих природных оригиналов. Из шести овец дольше всех прожила лишь Долли, да и та состарилась буквально на глазах ученых.

Что же касается клонирования человека, то в этом вопросе наука пока не сдвинулась ни на йоту. Но даже сама вероятность этого уже вызвала массу споров как в научных кругах, так и среди простых смертных. На сегодня вопрос клонирования человека постепенно стал переходить из разряда технических (технически это вполне выполнимо) в разряд морально-этических. Многие задаются вопросом: "А имеем ли мы право делать то, что всегда оставалось прерогативой Господа Бога?".

Начало конца

История человечества подсказывает нам, чем могут завершиться подобные искания. В свое время люди были одним народом, имеющим общий язык. Но до тех пор, пока не решили воздвигнуть столп до небес и тем самым сделаться равным и богу. В результате они были рассеяны и перестали понимать друг друга. Мы не знаем, чем закончатся эксперименты с клонированием человека. Но как бы это не стало началом конца нынешней цивилизации…

"Выращивать людей, чтобы потом их убивать — кощунство…"

По поводу клонирования человека дискуссии не стихают ни на день. То там, то здесь можно встретить высказывания как ее противников, так и сторонников. Основные противники клонирования — религиозные лидеры и священники. Церковь вообще категорически против вмешательства человека в сферу деятельности Бога. Но вот почему конкретно против?

Мнение Русской Православной Церкви о клонировании

Озвучить мнение Русской Православной Церкви по вопросу клонирования человека мы попросили священника Сергия Князева, главного редактора газеты "Православная Удмуртия".

— Отец Сергий, о том, что клонирование акт кощунственный перед Богом, говорится очень много. Могли бы вы рассказать поподробнее об отношении Православной Церкви к этому вопросу?

— Начнем со следующего. Я человек читающий, интересующийся происходящим в науке, считаю себя довольно информированным. И я не согласен, что клонирование — свершившийся факт. Нет никакой гарантии, что клонирование человека вообще возможно. Никто еще этого не сделал. И все те сенсационные заявления, которые муссируются в прессе, ничто иное, как мыльные пузыри.

Да, проводились опыты над растениями. Были даже эксперименты с клонированием животных. Но единичные — в массовом количестве этого сделать никому не удалось. И что самое интересное, история показывает, что клонированное существо гораздо менее жизнеспособно, чем оригинал. То есть видимых успехов в клонировании до сих пор нет. Зачастую желаемое выдается учеными за свершившийся факт. Хотя это не первый случай в истории науки.

Возьмем искусственный интеллект. В середине пятидесятых годов, когда появились первые труды Норберта Винера и иных специалистов по искусственному разуму, была некая эйфория. Казалось, что вот-вот это произойдет, завтра будет создан искусственный разум. Мы же сегодня, имея совершенно иную техническую базу и мощности, не сравнимые с тем, что было пятьдесят лет назад, стоим еще дальше от решения этой проблемы, чем тогда, в прошлом веке. То же самое происходит сейчас и с вопросом клонирования человека — шуму много, а результата нет.

— А если все же заглянуть в будущее? Возможно, лет через двадцать-тридцать клонирование все же станет возможным.

— Ну, если говорить о гипотетической возможности клонирования человека… Возможно, когда-то наука и дорастет до того, что сможет технически осуществить это. Однако есть вещи, которые человек не сможет никогда познать, ибо он не Бог. И Господь не даст ему этого. Уверен как священник, что не даст Господь совершить этот чудовищный по своей сути акт. Ибо это есть покушение на права и волю Бога. Какая душа будет у этого человека, какое сознание? Так безответственно к этому вопросу могут подходить лишь атеисты-безбожники, которые уверены, что Бога нет, что человек — не более чем раздел органической химии и прикладной биологии.

Вопрос стоит в том, для каких целей клонировать человека. Если ради спортивного любопытства… Сомневаюсь, что кто-то будет тратить такие огромные деньги на клонирование ради самого этого факта. Да и с моральной точки зрения бросать вызов Богу только ради интереса неправильно. У людей есть вполне практические интересы. Однако ученые в большинстве своем приводят всего один вразумительный довод в пользу клонирования — производство донорского материала. То есть для того, чтобы разбирать клонированных людей на части и использовать в качестве доноров для родственников.

Церковь категорически против такой цели. Хотя она довольно терпимо относится к донорству и пересадке органов (человек уже погиб, душа его отошла, и тело может быть использовано с благой целью) клонирование с целью донорства неприемлемо. Представляете, специально выращивать людей, возможно, и имеющих душу, для того, чтобы потом их расчленить. Это же чистой воды убийство, причем спланированное и целенаправленное. Выращивать людей, чтобы потом их убить? Это кощунство… Поэтому Русская Православная Церковь, видя, ради каких целей ученые пытаются клонировать человека, категорически против.

— Так будет ли иметь клонированный человек душу или нет?

— Мы этого не знаем… Прецедентов пока не было. В момент зачатия человек получает душу. А что он может получить в момент клонирования, когда даже присутствия клеток отца не требуется? Непонятно… Если души не будет, то это, простите, кусок мяса, монстр, наделенный примитивными рефлексами. А если будет… То это даже страшнее. Учитывая цели, с которыми он будет создан.

В Русской Православной Церкви, да и в иных конфессиях — исламе, буддизме — существует строго и четко определенное мнение, что душа человека формируется в момент зачатия — слияния женских и мужских половых клеток. Именно в этот момент человек становится человеком. Повторить же этот уникальный процесс каким-либо иным механическим способом вряд ли представляется возможным.

— А как тогда относиться к искусственному оплодотворению? Ведь этот процесс тоже искусственен, и ни о каком естественном рождении человека речь не идет.

— Искусственное оплодотворение, простите меня, не совсем клонирование. Потому что для его осуществления используется естественный материал, и путь зачатия схож с тем, что определен природой. Просто медицина искусственно устраняет неполадки в организме женщины. И, в принципе, Церковь смотрит на это достаточно спокойно. Возможность женщине иметь ребенка, стать матерью — это великое и святое дело. И Церковь никогда не будет противиться тому, чтобы женщины выздоравливали и могли иметь детей.

— Как относиться к клонированию животных, растений?

— Насколько я знаю, подобные эксперименты анафеме не преданы. РПЦ отрицательно по поводу опытов в области генной инженерии никогда не высказывалась. И я думаю, что все делается на благо человека. Для того, чтобы урожаи росли. Для того, чтобы не было голодных. Для того, чтобы было мало бедных. Чтобы наше общество развивалось и жило в достатке.

Церковь постоянно сталкивается с нищетой, обездоленностью. И решение продовольственных проблем всего человечества с помощью продуманных и проверенных методов вполне приемлемо. Почему бы и нет… Главное, чтобы все делалось с оглядкой на Бога, чтобы люди не ставили себя вровень или превыше его.