Зачем человеку становиться Богом?

В 1996 году эмбриологу Я. Вильмуту удалось получить в лаборатории стволовые эмбриональные клетки овцы. При всей запутанности этого термина значение данного факта для мировой науки сравнимо с открытием закона всемирного тяготения. Было устранено последнее и главное препятствие к клонированию животных и человека…
23 февраля 1997 года на свет появилось первое в мире млекопитающее, у которого нет отца, но есть три матери — донор яйцеклетки, донор генетического материала и суррогатная мать. Малышку окрестили Долли. Буквально через четыре месяца после этого знаменательного события Rosin Institute с Edinburg и PPL Therapeutics объявили о рождении еще пяти клонированных овец. Одна из них — овечка Поли — носила в себе человеческий ген. Это существо (назвать ее животным язык не поворачивается) оказалось способным давать целебное молоко, совершенно не отличимое от человеческого.
Собственно на этом все успехи генетиков и закончились. Экспериментальным путем удалось доказать, что клонирование возможно, но… Как показало время, клонированные особи менее жизнеспособны своих природных оригиналов. Из шести овец дольше всех прожила лишь Долли, да и та состарилась буквально на глазах ученых.
Что же касается клонирования человека, то в этом вопросе наука пока не сдвинулась ни на йоту. Но даже сама вероятность этого уже вызвала массу споров как в научных кругах, так и среди простых смертных. На сегодня вопрос клонирования человека постепенно стал переходить из разряда технических (технически это вполне выполнимо) в разряд морально-этических. Многие задаются вопросом: "А имеем ли мы право делать то, что всегда оставалось прерогативой Господа Бога?".
История человечества подсказывает нам, чем могут завершиться подобные искания. В свое время люди были одним народом, имеющим общий язык. Но до тех пор, пока не решили воздвигнуть столп до небес и тем самым сделаться равным и богу. В результате они были рассеяны и перестали понимать друг друга. Мы не знаем, чем закончатся эксперименты с клонированием человека. Но как бы это не стало началом конца нынешней цивилизации…
По поводу клонирования человека дискуссии не стихают ни на день. То там, то здесь можно встретить высказывания как ее противников, так и сторонников. Основные противники клонирования — религиозные лидеры и священники. Церковь вообще категорически против вмешательства человека в сферу деятельности Бога. Но вот почему конкретно против?
Озвучить мнение Русской Православной Церкви по вопросу клонирования человека мы попросили священника Сергия Князева, главного редактора газеты "Православная Удмуртия".
— Отец Сергий, о том, что клонирование акт кощунственный перед Богом, говорится очень много. Могли бы вы рассказать поподробнее об отношении Православной Церкви к этому вопросу?
— Начнем со следующего. Я человек читающий, интересующийся происходящим в науке, считаю себя довольно информированным. И я не согласен, что клонирование — свершившийся факт. Нет никакой гарантии, что клонирование человека вообще возможно. Никто еще этого не сделал. И все те сенсационные заявления, которые муссируются в прессе, ничто иное, как мыльные пузыри.
Да, проводились опыты над растениями. Были даже эксперименты с клонированием животных. Но единичные — в массовом количестве этого сделать никому не удалось. И что самое интересное, история показывает, что клонированное существо гораздо менее жизнеспособно, чем оригинал. То есть видимых успехов в клонировании до сих пор нет. Зачастую желаемое выдается учеными за свершившийся факт. Хотя это не первый случай в истории науки.
Возьмем искусственный интеллект. В середине пятидесятых годов, когда появились первые труды Норберта Винера и иных специалистов по искусственному разуму, была некая эйфория. Казалось, что вот-вот это произойдет, завтра будет создан искусственный разум. Мы же сегодня, имея совершенно иную техническую базу и мощности, не сравнимые с тем, что было пятьдесят лет назад, стоим еще дальше от решения этой проблемы, чем тогда, в прошлом веке. То же самое происходит сейчас и с вопросом клонирования человека — шуму много, а результата нет.
— А если все же заглянуть в будущее? Возможно, лет через двадцать-тридцать клонирование все же станет возможным.
— Ну, если говорить о гипотетической возможности клонирования человека… Возможно, когда-то наука и дорастет до того, что сможет технически осуществить это. Однако есть вещи, которые человек не сможет никогда познать, ибо он не Бог. И Господь не даст ему этого. Уверен как священник, что не даст Господь совершить этот чудовищный по своей сути акт. Ибо это есть покушение на права и волю Бога. Какая душа будет у этого человека, какое сознание? Так безответственно к этому вопросу могут подходить лишь атеисты-безбожники, которые уверены, что Бога нет, что человек — не более чем раздел органической химии и прикладной биологии.
Вопрос стоит в том, для каких целей клонировать человека. Если ради спортивного любопытства… Сомневаюсь, что кто-то будет тратить такие огромные деньги на клонирование ради самого этого факта. Да и с моральной точки зрения бросать вызов Богу только ради интереса неправильно. У людей есть вполне практические интересы. Однако ученые в большинстве своем приводят всего один вразумительный довод в пользу клонирования — производство донорского материала. То есть для того, чтобы разбирать клонированных людей на части и использовать в качестве доноров для родственников.
Церковь категорически против такой цели. Хотя она довольно терпимо относится к донорству и пересадке органов (человек уже погиб, душа его отошла, и тело может быть использовано с благой целью) клонирование с целью донорства неприемлемо. Представляете, специально выращивать людей, возможно, и имеющих душу, для того, чтобы потом их расчленить. Это же чистой воды убийство, причем спланированное и целенаправленное. Выращивать людей, чтобы потом их убить? Это кощунство… Поэтому Русская Православная Церковь, видя, ради каких целей ученые пытаются клонировать человека, категорически против.
— Так будет ли иметь клонированный человек душу или нет?
— Мы этого не знаем… Прецедентов пока не было. В момент зачатия человек получает душу. А что он может получить в момент клонирования, когда даже присутствия клеток отца не требуется? Непонятно… Если души не будет, то это, простите, кусок мяса, монстр, наделенный примитивными рефлексами. А если будет… То это даже страшнее. Учитывая цели, с которыми он будет создан.
В Русской Православной Церкви, да и в иных конфессиях — исламе, буддизме — существует строго и четко определенное мнение, что душа человека формируется в момент зачатия — слияния женских и мужских половых клеток. Именно в этот момент человек становится человеком. Повторить же этот уникальный процесс каким-либо иным механическим способом вряд ли представляется возможным.
— А как тогда относиться к искусственному оплодотворению? Ведь этот процесс тоже искусственен, и ни о каком естественном рождении человека речь не идет.
— Искусственное оплодотворение, простите меня, не совсем клонирование. Потому что для его осуществления используется естественный материал, и путь зачатия схож с тем, что определен природой. Просто медицина искусственно устраняет неполадки в организме женщины. И, в принципе, Церковь смотрит на это достаточно спокойно. Возможность женщине иметь ребенка, стать матерью — это великое и святое дело. И Церковь никогда не будет противиться тому, чтобы женщины выздоравливали и могли иметь детей.
— Как относиться к клонированию животных, растений?
— Насколько я знаю, подобные эксперименты анафеме не преданы. РПЦ отрицательно по поводу опытов в области генной инженерии никогда не высказывалась. И я думаю, что все делается на благо человека. Для того, чтобы урожаи росли. Для того, чтобы не было голодных. Для того, чтобы было мало бедных. Чтобы наше общество развивалось и жило в достатке.
Церковь постоянно сталкивается с нищетой, обездоленностью. И решение продовольственных проблем всего человечества с помощью продуманных и проверенных методов вполне приемлемо. Почему бы и нет… Главное, чтобы все делалось с оглядкой на Бога, чтобы люди не ставили себя вровень или превыше его.
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