Украина "клянчит": почему Лавров перестал быть дипломатом

Сергей Лавров хочет обеспечить "Единой России" голоса левого электората перед выборами в Госдуму, позволяя себе недипломатические выпады. Но избиратели должны смотреть не на слова главы МИД, а на его дела.

Глава МИД РФ перешёл на риторику, ему не свойственную

"Наши украинские друзья постоянно пытаются эту тему (строительство "Северного потока-2") вывести на уровень истерики. У них вошло в привычку что-нибудь обязательно клянчить у Запада: "Северный поток" остановите, не сможете остановить — тогда дайте нам деньги в качестве компенсации", — заявил Лавров после заседания ОДКБ.

Министр всегда славился умением выразить самую негативную мысль дипломатическим языком, и этим был хорош. Спускаться на уровень Павла Климкина не красит Лаврова.

Это не первый "ляп" уважаемого дипломата высшей категории — ранее глава МИД охарактеризовал призывы Киева провести встречу в "нормандском формате" внешнеполитической "шизофренией". Но он вполне объясним.

Стоит задача привлечь избирателя-патриота

Ларов должен привлечь патриотически настроенного избирателя проголосовать за "Единую Россию" (входит в первую пятёрку по партийному списку) 19 сентября на парламентских выборах.

Есть и другие характерные моменты предвыборной кампании Лаврова, например, в выступлении перед ветеранами в Волгограде, где он сказал:

"Кстати, нападки на Сталина как на главного злодея, сваливание в одну кучу всего, что он сделал в довоенное время, во время, после войны — это ведь тоже часть той самой атаки на наше прошлое, на итоги Второй мировой войны", — цитирует министра ТАСС.

Запомнился и выпад в сторону несчастного Жозепа Борреля — "Европа — не надёжный партнёр (России)". Больше глава дипведомства ЕС в Россию — ни ногой. Хорошо, что Ангела Меркель в ЕС — главная распорядительница, а то бы "Северный поток-2" надолго стал бы замороженным активом.

Говорят, что министр давно просился на другую работу. и Владимир Путин недавно его отпустил словами, что пусть он и (Сергей) Шойгу сами решают, идти им в Думу или оставаться на своих местах.

Провал Лаврова на постсоветском пространстве и в Восточной Европе

Но нас не столько интересует дальнейшая карьера Сергея Лаврова, сколько ответ на вопрос, почему Россия в международной политике за время его нахождения у руля (17лет) международной повестки топчется на одном месте и даже теряет.

Произошла полная потеря позиций на Балканах. Турция запущена со своим туранским проектом в российские регионы, ей проиграна Армения, не говоря уже об Азербайджане. Отношения с Молдавией отданы на откуп представителю администрации президента Дмитрию Козаку, который заверяет нас в дружбе с русофобкой и униаткой Майей Санду. Едва не потеряна Белоруссия (спас счастливый случай - неудачная операция СБУ). Казахстан уверенно дрейфует по украинскому националистическому сценарию захвата власти.

Республики Центральной Азии в связи с афганскими событиями скоро будут под контролем США под вполне приличные деньги. У России нет таких "быстрых" денег, как у США? Но у России должны быть заманчивые интеграционные проекты под "длинные" деньги.

Отдельно скажем по Украине. Именно с подачи Лаврова был признан нелегитимный режим Петра Порошенко (в одном из интервью он сказал, что это было сделано "по просьбе Берлина и Парижа). Налицо отсутствие серьёзного санкционного давления на бандеровские власти по целому ряду вопросов, хотя бы за убийства и ущемление противников и критиков режима, обстрелы мирных жителей в Донбассе, контрпродуктивное поведение по "Северному потоку-2". что привело к их укреплению.

Не понятно также, почему граждан России в Донбассе лишили избирательного права. Эти вопросы Лаврову можно задать по Украине, но, какую страну не возьми, их накопится немало. Например, недавнее задержание героя воссоединения Крыма с Россией Александра Франчетти в Чехии заслуживает самой жёсткой санкционной реакции, но мы её не видим.

При Лаврове мягкая сила России не заработала

В отношениях с Западом Лавров в последнее время ограничивался постоянным апеллированием к международному праву и жалобам на то, что Запад его не соблюдает и создал свое собственное, по которому заставляет жить всех остальных.

Но какие контрмеры предлагает Лавров? Их нет, есть лишь голословные утверждения, что, мол, не сдадим, не отдадим, сопротивляться будем.

От лидера внешнеполитического ведомства левый электорат ждёт предложений о том, как бороться с русофобией Прибалтики и Польши, агрессивностью НАТО, антироссийскими санкциями. Очевидно, что отхода от западного полицентризма нигде в России не наблюдается. Та же Чехия заявила, что будет бороться с "зелёной" повесткой Европы, но Россия уже легла под европейские "зеленые" идеи, хотя наш бюджет напрямую завязан на все работы с ископаемым топливом. Добыча, обработка, нефтехимия, производство металлов, автомобильная промышленность дают до 30 % ВВП.

А вот, Китай так и не согласовал с США, "зелёный переход", увязывая его с хорошими отношениям с Западом: перестанете нам пакостить, поддержим.

При Лаврове мягкая сила так и не проявила себя, потому что работает уже с состоявшимися политиками — якобы пророссийскими, которые таковыми не являются (яркий пример — Украина, Сербия, Молдавия), вместо того, чтобы выращивать своих — молодых, активных и их поддерживать материально через фонды.

Министр в своей статье подчеркивает, что Западу не раз объясняли бесперспективность его линии на то, "что Москва, в конечном счете. "одумается" и ради материальных выгод пойдет на требуемые от нее уступки". Однако Запад так и не внял этим объяснениям, сетует Лавров. Значит, плохо объясняли. Вероятно тот же Сталин, это бы сделать сумел.

Где настоящие союзники?

Не умеет МИД и договариваться с Китаем. Почему Китай отказывается импортировать российскую дальневосточную рыбу? Понятно, что не из-за вируса, якобы найденного на упаковке, но почему нельзя выяснить, что не устраивает Пекин и попытаться поторговаться.

Проблеск надежды — это то, как себя ведёт себя "Газпром" в ситуации с "Северным потоком-2". Цены на своповый газ в Европе пробивают исторические потолки из-за выполнения российской компанией только долгосрочных контактов на трубопроводный газ, поэтому немцы введут "СП-2" в работу как можно скорее.

Но сомнительно. что такой гениальный ход придумало ведомство Лаврова.

Как говорил Христос, по делам их узнаете их. Лавров по делам не заслуживает поддержки левого патриотического электората. А значит, и "Единая Россия".

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