Комментарий Лаврова по Казахстану оказался неудачным

Сергей Лавров попытался убедить казахстанскую элиту, что у России нет "территориальных претензий" к Казахстану. Но ему не поверили ни в России, ни в Казахстане.

Лавров: российские политики провоцируют Казахстан, но не власти

Сергей Лавров в интервью казахстанскому агентству "Хабар" прокомментировал "провокационные речи" (так был задан вопрос) российских политиков в отношении Казахстана. Имена этих политиков не назывались.

Вероятно, речь идёт о словах главы комитета Государственной думы России по образованию и науке от "Единой России" Вячеслава Никонова в программе "Большая игра" Первого канала России.

"Казахстана просто не существовало", — сказал Никонов, добавив, что "Северный Казахстан вообще не был заселен". "Они существовали, но гораздо южнее. И, собственно, территория Казахстана — это большой подарок со стороны России и Советского Союза", — заявил он.

Приведём ответ Лаврова полностью:

"Политики по-разному выстраивают свои карьеры. Есть политики, которые гонятся за какими-то сенсациями. Есть политики, которые считают, что если они будут обострённо ставить вопросы, которые достаточно спорно выглядят, мягко скажу, то они будут привлекать к себе внимание, чтобы о них не забывали. Знаете, как у нас говорят: "Неважно, хорошо или плохо, главное, чтобы о тебе в газетах писали" — может быть из-за этого. Но никаких высказываний от тех лиц, которые определяют политику Российской Федерации по отношению к Казахстану, никаких высказываний от этих именно лиц, которые хоть каким-то образом подвергали бы сомнению что-либо из договорённостей о том, как мы своё союзничество развиваем, никогда не звучало и не прозвучит. Эти договорённости заключаются в том, что мы полностью уважаем суверенитет, территориальную целостность, политическую независимость друг друга. И мы развиваем союзнические отношения на основе тех документов, которые согласованы и подписаны главами государств, одобрены парламентами и являются законом, являются частью международного права. Я думаю, что такие сомнительные, где-то провоцирующие высказывания со стороны политиков, некоторых парламентариев, это неизбежная часть демократической жизни. Главное только, чтобы такого рода высказывания, которые не укрепляют нормальные отношения между нашими народами, чтобы они ограничивались дискуссионными клубами. И никогда, я вас заверяю, никогда подобного рода высказывания, которые подрывают имеющуюся международно-правовую базу наших отношений, не будут облечены даже в подобие реальной политики", — ответил Лавров.

А Путин разве не власть?

Однако заметим, что Никонов лишь повторил высказывания президента России Владимира Путина. Так в интервью Vesti. ru. Путин отметил, что при создании Советского Союза было прописано право выхода республик из него, однако процедура не была регламентирована.

"Возникает вопрос: если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом вдруг решила выйти из состава этого Союза — ну, хотя бы тогда выходила с тем, с чем пришла. И не тащила бы с собой подарки от русского народа", — сказал Путин.

Давая оценку Нурсултану Назарбаеву, в том время бывшему президентом Казахстана, президент сказал: "Он создал государство на территории, где никогда не было государства. У казахов никогда не было государственности".

Так же можно отметить, что в одном из интервью глава РФ отметил, что Россия не приобретала Крым в 2014 году, поскольку полуостров всегда ей принадлежал.

Провоцирует не Россия, а Казахстан

В комментарии для "Правды.Ру" первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, отметил, что он не знает, "кого из политиков имел в данном случае министр Лавров".

"Если речь идет о нашумевших высказываниях депутата Никонова, то насколько я понимаю, он не требовал ничего вернуть у Казахстана. И никаких поводов к тому, чтобы называть это провокацией, не давал. Он сказал лишь о том историческом факте, что часть территорий в процессе образования сначала Казахской АССР, а потом — СССР, были переданы в состав этой новой республики и они до сих пор населены преимущественно русским населением", — отметил Константин Затулин.

"Провокационным шумом" депутат Думы считает реакцию в Казахстане, поднятую "этими политиками", которые "попытались в очередной раз доказать", что Россия имеет "то ли какие-то территориальные претензии, то ли неуважительно относится к Казахстану, чего нет и в помине".

Константин Затулин полагает, что именно эти политики неуважительно относятся к России, "потому что рассказывают, например, устами первого президента, что Казахстан был наиболее пострадавший в советские годы союзной республикой".

Депутат указал, что при Советской власти в Казахстане были созданы промышленность, научные и образовательные центры, позже — аграрное крупное производство.

"А там, в Казахстане, хотят это забыть и перевернуть. Вот это, на самом деле, провокация", — отметил Константин Затулин.

По мнению депутата, Сергей Лавров, если имеет ввиду высказывания Никонова — из дипломатических соображений ищет виновного не там, где его бы следовало искать.

"Извиняться нам перед Казахстаном не за что. Мы ничего от Казахстана не ждем, признаем границы с ним, но при этом будьте добры уважать и свою историю, и не придумывать другие фейковые варианты этой истории, по которым казахи — наиболее пострадавший от Советского Союза народ", — подчеркнул Константин Затулин.

"Территориальных претензий" нет, но планы по воссоединению могут появиться

В Казахстане также комментируют высказывания Лаврова. Так, политолог Газиз Абишев в своём Телеграм-канале Abishev Analytics отметил, что интервью Лаврова — это специальная согласованная постановочная беседа, цель которой — донести до казахстанской публики месседж о российском дружелюбии.

"Видимо, аналитикам Кремля становится очевидно, что высказывания российских политиков на фоне роста национал-патриотизма в Казахстане и активности Турции в регионе подтачивает прочный канат "РК-РФ", и что-то надо делать", — указывает политолог.

Вместе с тем, он нашёл в словах Лаврова "несколько смыслов".

Например он усмотрел, что "решающие по внешней политике (России) не будут вслух ставить под сомнение суверенитет Казахстана".

"Что, впрочем, ничего не говорит нам о внутреннем настрое в головах кремлёвских стратегов. Ведь политики, как известно, думают одно, говорят другое, делают третье", — полагает политолог.

Так же второй смысл заключается в том, что "мы уважаем вас, потому что у нас куча совместных документов и проектов — СНГ, ЕАЭС, ОДКБ и прочие дела".

"Но если закон изменится, если наши договорённости подвергнутся пересмотру, то тогда пересмотру может быть подвергнуто и наше отношение к перечисленным выше атрибутам — суверенитету, территориальной целостности и политической независимости Казахстана", — сообщил Газиз Абишев.

Добавим, что есть хорошая поговорка: "Никогда не говори никогда", в этом Сергей Лавров, как дипломат, также "прокололся". Кто бы мог подумать в начале 2000-х годов, что Россия будет воевать с Грузией, а сейчас находится на грани войны с Украиной. "Территориальных претензий" у России нет, но планы по воссоединению могут появиться.

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