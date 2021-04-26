Владимир Путин не обозначил "красные линии", которые никому не посоветовал переступать. Путин блефует или это удачная тактика.
Во время послания Федеральному собранию России глава России заявил, что РФ "быстро, жёстко и асимметрично" будет реагировать на "провокации, которые будут угрожать безопасности", а их организаторы — пожалеют об этом.
"Надеюсь, что никому не придет в голову перейти "красную линию" в отношении России. А где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами", — заявил Путин.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба воспринял послание Путина так: "Мы будем пересекать ваши "красные линии", но вам не разрешено пересекать наши, и мы будем определять, где наши "красные линии".
В программе "Точка зрения" своё мнение по этому вопросу расскажет политолог, заместитель председателя научного совета ВЦИОМ Иосиф Дискин.
В США не восприняли слова российского президента на свой счёт. "Не все, что говорит Путин, мы воспринимаем на свой счет, у нас толстая кожа", — сказала представитель Белого дома Джен Псаки.
Действительно, почему Путин не обозначил эти" красные линии"? Это способ выглядеть жёстким без какого-либо риска? Или разумная тактика, чтобы к рискам противники не подготовились.
Примеры перехода "красных линий" есть — это Крым и Сирия, но не опоздал ли президент с ответом? Можно было задушить переворот на Украине в зародыше и гораздо раньше помочь Сирии.
"Москва очень чувствительно относится к территориям бывшего СССР, особенно к 12 республикам, которые пока не входят в НАТО. Кремль не хочет, чтобы они присоединились к альянсу, наоборот, они должны дистанцироваться от Запада в широком смысле слова. Россия желает, чтобы с ней считались на мировой арене", — сказал "Коммерсанту" директор департамента международных отношений Брукингского института Майкл О'Хэнлон.
Что в этом плане можно назвать "красными линиями"? Например, это присоединение Украины к НАТО? Или смещение Александра Лукашенко через переворот? Или радикальная политика в отношении русских в Казахстане?
Что подразумевается под асимметричным и быстрым ответом в этих случаях, ведь "мягкую силу" Москва практически не применяет.
Если Турция отменит конвенцию Монтрё и пустит корабли НАТО в Чёрное море, будет ли это "красной линией", и как Кремль будет отвечать?
Перешла ли красную черту Чехия? Есть ли асимметричный ответ на её действия? Возможен ли такой ответ в стране, чьи чиновники обучают детей на Западе и прикупили там недвижимость, отписанную на родственников?
Сергей Лавров заявил, что есть припасённые болезненные санкции против американского бизнеса. О чём идёт речь?
Смотрите программу "Точка зрения" с Иосифом Дискиным 27 апреля в социальных сетях YouTube, ВКонтакте, Одноклассники, Facebook на странице "Правды.Ру".
Ведёт программу Любовь Степушова.
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