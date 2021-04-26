Почему "красные линии" Путина никому не известны

Владимир Путин не обозначил "красные линии", которые никому не посоветовал переступать. Путин блефует или это удачная тактика.

"Красные линии" определены?

Во время послания Федеральному собранию России глава России заявил, что РФ "быстро, жёстко и асимметрично" будет реагировать на "провокации, которые будут угрожать безопасности", а их организаторы — пожалеют об этом.

"Надеюсь, что никому не придет в голову перейти "красную линию" в отношении России. А где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами", — заявил Путин.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба воспринял послание Путина так: "Мы будем пересекать ваши "красные линии", но вам не разрешено пересекать наши, и мы будем определять, где наши "красные линии".

В программе "Точка зрения" своё мнение по этому вопросу расскажет политолог, заместитель председателя научного совета ВЦИОМ Иосиф Дискин.

К кому обращены слова Путина?

В США не восприняли слова российского президента на свой счёт. "Не все, что говорит Путин, мы воспринимаем на свой счет, у нас толстая кожа", — сказала представитель Белого дома Джен Псаки.

Действительно, почему Путин не обозначил эти" красные линии"? Это способ выглядеть жёстким без какого-либо риска? Или разумная тактика, чтобы к рискам противники не подготовились.

Примеры перехода "красных линий" есть — это Крым и Сирия, но не опоздал ли президент с ответом? Можно было задушить переворот на Украине в зародыше и гораздо раньше помочь Сирии.

Что критично для России

"Москва очень чувствительно относится к территориям бывшего СССР, особенно к 12 республикам, которые пока не входят в НАТО. Кремль не хочет, чтобы они присоединились к альянсу, наоборот, они должны дистанцироваться от Запада в широком смысле слова. Россия желает, чтобы с ней считались на мировой арене", — сказал "Коммерсанту" директор департамента международных отношений Брукингского института Майкл О'Хэнлон.

Что в этом плане можно назвать "красными линиями"? Например, это присоединение Украины к НАТО? Или смещение Александра Лукашенко через переворот? Или радикальная политика в отношении русских в Казахстане?

Что подразумевается под асимметричным и быстрым ответом в этих случаях, ведь "мягкую силу" Москва практически не применяет.

Если Турция отменит конвенцию Монтрё и пустит корабли НАТО в Чёрное море, будет ли это "красной линией", и как Кремль будет отвечать?

Перешла ли красную черту Чехия? Есть ли асимметричный ответ на её действия? Возможен ли такой ответ в стране, чьи чиновники обучают детей на Западе и прикупили там недвижимость, отписанную на родственников?

Сергей Лавров заявил, что есть припасённые болезненные санкции против американского бизнеса. О чём идёт речь?

Смотрите программу "Точка зрения" с Иосифом Дискиным 27 апреля в социальных сетях YouTube, ВКонтакте, Одноклассники, Facebook на странице "Правды.Ру".

Ведёт программу Любовь Степушова.