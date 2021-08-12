Заявление Дмитрия Козака о дружбе с Молдавией звучит как предательство Приднестровья и готовность спонсировать проект "анти-Россия".
Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак после встречи с президентом Молдавии Майей Санду заявил, что Молдавия и Россия в будущем будут дружить и сотрудничать.
"В Молдавии сформировалась стабильность, мы договорились о сотрудничестве, о начале диалога на ведомственном уровне. Будем дружить точно", — заявил Козак журналистам на брифинге.
Козак в среду, 11 августа, прибыл в Кишинёв с рабочим визитом, он встретился с Майей Санду, главой МИД Николаем Попеску и вице-премьером по реинтеграции Приднестровья Владиславом Кульминским, вице-премьером по инфраструктуре и региональному развитию Андреем Спыну, главой МВД Анной Ревенко.
"Решение приднестровского вопроса — это внутреннее дело Молдавии, стороны должны договориться внутри страны. Россия готова оказать содействие, чтобы стороны договорились, мы не готовы выдвигать собственные условия урегулирования", — заявил Козак журналистам на брифинге.
Так же Москва и Кишенёв договорились снять барьеры во взаимной торговле.
При этом хорошо известно, что гражданка Румынии Майя Санду, партия которой контролирует парламент, призвана стать составной частью проекта "анти-Россия".
Как сказал Pravda.Ru эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, оптимизм Дмитрия Козака основан на том, что Россия хочет стабильных позитивных отношений с Молдавией.
"Козак показал российскую программу. Он обещал молдавской стороне, что если она будет себя вести последовательно, вменяемо, стабильно и позитивно, то с российской стороны, условно, это будет замечено и Россия будет дружить с Молдавией. Если этого не будет, то не будет и дружбы. Как сказал Козак, дружба возможна только на основании взаимных интересов, взаимной выгоды", — отметил Владимир Брутер.
Политолог уверен, что несмотря на просьбу Санду вывести миротворцев из Приднестровья, Россия их не выведет.
"Россия не собирается выводить миротворцев, это империально в нынешней ситуации. Вопрос здесь в другом — Козак обозначил позицию Москвы и будет просто ждать реакции. Реакция будет позитивной — она будет подкреплена действиями с российской стороны. Не будет позитивной реакции — действий с российской стороны не будет", — подчеркнул для Pravda.Ru Владимир Брутер.
Заметим, Приднестровье — единственная русская община на постсоветском пространстве, которая после 1991 года взяла в руки оружие и отбилась от националистов. Предать её — значит, предать всех русских за рубежом, в том числе в Донбассе. С другой стороны, с населением Приднестровской Молдавской республики, русофильский электорат Молдавии значительно усилит свои позиции, поэтому Москва не против реинтеграции республики в Молдавию на условиях федерализации страны. Далее можно будет обсуждать вопрос о миротворцах.
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