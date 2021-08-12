EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Любовь Степушова

Козак не объяснил, зачем России дружить с Молдавией

Мир » Бывший СССР » Молдавия

Заявление Дмитрия Козака о дружбе с Молдавией звучит как предательство Приднестровья и готовность спонсировать проект "анти-Россия".

Козак не объяснил, зачем России дружить с Молдавией

Россия и Молдавия будут дружить

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак после встречи с президентом Молдавии Майей Санду заявил, что Молдавия и Россия в будущем будут дружить и сотрудничать.

"В Молдавии сформировалась стабильность, мы договорились о сотрудничестве, о начале диалога на ведомственном уровне. Будем дружить точно", — заявил Козак журналистам на брифинге.

Козак в среду, 11 августа, прибыл в Кишинёв с рабочим визитом, он встретился с Майей Санду, главой МИД Николаем Попеску и вице-премьером по реинтеграции Приднестровья Владиславом Кульминским, вице-премьером по инфраструктуре и региональному развитию Андреем Спыну, главой МВД Анной Ревенко.

"Решение приднестровского вопроса — это внутреннее дело Молдавии, стороны должны договориться внутри страны. Россия готова оказать содействие, чтобы стороны договорились, мы не готовы выдвигать собственные условия урегулирования", — заявил Козак журналистам на брифинге.

Так же Москва и Кишенёв договорились снять барьеры во взаимной торговле.

При этом хорошо известно, что гражданка Румынии Майя Санду, партия которой контролирует парламент, призвана стать составной частью проекта "анти-Россия".

Москва будет ждать доброй воли Кишинёва

Как сказал Pravda.Ru эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, оптимизм Дмитрия Козака основан на том, что Россия хочет стабильных позитивных отношений с Молдавией.

"Козак показал российскую программу. Он обещал молдавской стороне, что если она будет себя вести последовательно, вменяемо, стабильно и позитивно, то с российской стороны, условно, это будет замечено и Россия будет дружить с Молдавией. Если этого не будет, то не будет и дружбы. Как сказал Козак, дружба возможна только на основании взаимных интересов, взаимной выгоды", — отметил Владимир Брутер.

Когда Россия выведет миротворцев из Приднестровья

Политолог уверен, что несмотря на просьбу Санду вывести миротворцев из Приднестровья, Россия их не выведет.

"Россия не собирается выводить миротворцев, это империально в нынешней ситуации. Вопрос здесь в другом — Козак обозначил позицию Москвы и будет просто ждать реакции. Реакция будет позитивной — она будет подкреплена действиями с российской стороны. Не будет позитивной реакции — действий с российской стороны не будет", — подчеркнул для Pravda.Ru Владимир Брутер.

Заметим, Приднестровье — единственная русская община на постсоветском пространстве, которая после 1991 года взяла в руки оружие и отбилась от националистов. Предать её — значит, предать всех русских за рубежом, в том числе в Донбассе. С другой стороны, с населением Приднестровской Молдавской республики, русофильский электорат Молдавии значительно усилит свои позиции, поэтому Москва не против реинтеграции республики в Молдавию на условиях федерализации страны. Далее можно будет обсуждать вопрос о миротворцах.

Читайте по теме:

Не обошлось без скандала: Молдавия отозвала своего посла в РФ

"После 30 лет ошибок": Санду назвала главную задачу молдавского парламента

Борьба за Молдавию: почему Россия взяла паузу

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Российских миротворцев выгоняют из Приднестровья?
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы молдавия майя санду андрей спыну анна ревенко дмитрий козак приднестровье николай попеску владимир брутер владислав кульминский
Новости
Лавров оценил такие российские символы, как водка и балалайка
Аксенов о Зеленском: с рапанами перебьется, из Крыма - выдадим
На юг России движется опасный мезоциклон
Москвичи могут получить квартиру или автомобиль за онлайн-голос на выборах
ФСБ задержала одного из создателей гиперзвуковой ракеты
В Екатеринбурге девушка встретилась со змеёй в салоне такси
В России задержали учёного Александра Куранова по делу о госизмене
Жители Керчи готовятся к эвакуации из-за потопа
Специалисты похвалили диету постройневшей Надежды Бабкиной
Украинская спортсменка ответила на травлю из-за фото с россиянкой
Последние материалы
На юг России движется опасный мезоциклон
Москвичи могут получить квартиру или автомобиль за онлайн-голос на выборах
Козак не объяснил, зачем России дружить с Молдавией
ФСБ задержала одного из создателей гиперзвуковой ракеты
В Екатеринбурге девушка встретилась со змеёй в салоне такси
В России задержали учёного Александра Куранова по делу о госизмене
Жители Керчи готовятся к эвакуации из-за потопа
Специалисты похвалили диету постройневшей Надежды Бабкиной
Почему российский посол разозлил иранцев
Украинская спортсменка ответила на травлю из-за фото с россиянкой
Популярное
Здоровье и профилактика
Настоящий дар природы: трава от пятидесяти недугов

Речь пойдет о популярном чабреце (другое название — "тимьян"), который может убить вирус гриппа, стрептококк и грибок рода кандида. Кроме того, это растение является хорошим антисептиком, обезболивающим, природным антибиотиком и противовирусным средством.

Настоящий дар природы: трава от пятидесяти недугов
"Не содержать коллективы с дворцами": в Госдуме заявили о ненужности ПФР
Политика. Новости и аналитика
"Не содержать коллективы с дворцами": в Госдуме заявили о ненужности ПФР
Маммология
Чувствительная грудь: как за ней ухаживать
Российский шоу-бизнес
Звезда КВН Ольга Картункова снова набрала лишний вес
Усам Оздемиров Неолиберальная модель рискует взорвать всю планету Усам Оздемиров Василий Амирджанов Власти станут бороться с "внутренней угрозой" Василий Амирджанов Любовь Степушова Казахстан поощряет издевательства над русскими. Россия молчит Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Китай обиделся и назвал Литву крошечной собачкой, полной геополитических страхов
Человеческий фактор
Налоговик покрывал долги неплательщиков из своего кармана
Детский лагерь на Урале отцы-общественники обвинили в ЛГБТ-пропаганде
Новости Екатеринбурга
Детский лагерь на Урале отцы-общественники обвинили в ЛГБТ-пропаганде
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников