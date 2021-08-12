Козак не объяснил, зачем России дружить с Молдавией

Заявление Дмитрия Козака о дружбе с Молдавией звучит как предательство Приднестровья и готовность спонсировать проект "анти-Россия".

Россия и Молдавия будут дружить

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак после встречи с президентом Молдавии Майей Санду заявил, что Молдавия и Россия в будущем будут дружить и сотрудничать.

"В Молдавии сформировалась стабильность, мы договорились о сотрудничестве, о начале диалога на ведомственном уровне. Будем дружить точно", — заявил Козак журналистам на брифинге.

Козак в среду, 11 августа, прибыл в Кишинёв с рабочим визитом, он встретился с Майей Санду, главой МИД Николаем Попеску и вице-премьером по реинтеграции Приднестровья Владиславом Кульминским, вице-премьером по инфраструктуре и региональному развитию Андреем Спыну, главой МВД Анной Ревенко.

"Решение приднестровского вопроса — это внутреннее дело Молдавии, стороны должны договориться внутри страны. Россия готова оказать содействие, чтобы стороны договорились, мы не готовы выдвигать собственные условия урегулирования", — заявил Козак журналистам на брифинге.

Так же Москва и Кишенёв договорились снять барьеры во взаимной торговле.

При этом хорошо известно, что гражданка Румынии Майя Санду, партия которой контролирует парламент, призвана стать составной частью проекта "анти-Россия".

Москва будет ждать доброй воли Кишинёва

Как сказал Pravda.Ru эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, оптимизм Дмитрия Козака основан на том, что Россия хочет стабильных позитивных отношений с Молдавией.

"Козак показал российскую программу. Он обещал молдавской стороне, что если она будет себя вести последовательно, вменяемо, стабильно и позитивно, то с российской стороны, условно, это будет замечено и Россия будет дружить с Молдавией. Если этого не будет, то не будет и дружбы. Как сказал Козак, дружба возможна только на основании взаимных интересов, взаимной выгоды", — отметил Владимир Брутер.

Когда Россия выведет миротворцев из Приднестровья

Политолог уверен, что несмотря на просьбу Санду вывести миротворцев из Приднестровья, Россия их не выведет.

"Россия не собирается выводить миротворцев, это империально в нынешней ситуации. Вопрос здесь в другом — Козак обозначил позицию Москвы и будет просто ждать реакции. Реакция будет позитивной — она будет подкреплена действиями с российской стороны. Не будет позитивной реакции — действий с российской стороны не будет", — подчеркнул для Pravda.Ru Владимир Брутер.

Заметим, Приднестровье — единственная русская община на постсоветском пространстве, которая после 1991 года взяла в руки оружие и отбилась от националистов. Предать её — значит, предать всех русских за рубежом, в том числе в Донбассе. С другой стороны, с населением Приднестровской Молдавской республики, русофильский электорат Молдавии значительно усилит свои позиции, поэтому Москва не против реинтеграции республики в Молдавию на условиях федерализации страны. Далее можно будет обсуждать вопрос о миротворцах.

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