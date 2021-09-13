МИД РФ заявил о риске деградации отношений с Чехией после задержания россиянина

МИД РФ потребовал от посла Чехии в Москве предоставить подробную информацию, касающуюся задержания в Праге россиянина Александра Франчетти, сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова.

По её словам, от посла Витезслава Пивоньки потребовали информации о мотивах властей Чехии в связи с задержанием россиянина, а также о том, какие правонарушения ему инкриминируются.

"Предупредили посла, что продолжение деструктивной линии Праги в отношении России и её граждан приведёт к дальнейшей деградации по инициативе чешской стороны двусторонних отношений и не останется без реакции с нашей стороны", — заявила Захарова.

Она добавила, что российское посольство в Чехии направило в МИД этой республики соответствующую ноту.

"Ожидаем от чешской стороны оперативной реакции на наши обращения и ответов на поставленные вопросы", — сказала представитель МИД РФ.

Напомним, Александр Франчетти был задержан в аэропорту Праги на основании выданного Украиной международного ордера Интерпола. В украинском МИДе заявили о причастности россиянина к ряду преступлений против этой страны.

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