Хорошие и плохие предшественники: рассказываем какие растения плохо растут после каких культур

Давайте разберёмся, какое растение лучше сажать после другого, чтобы увеличить урожайность и избежать проблем. Некоторые растения могут "глушить" друг друга или привлекать болезни, поэтому важно выбирать правильных соседей для вашего огорода.
Неподходящие предшественники:
Свёкла. Избегайте посадки после поздней капусты и наоборот.
Лук и чеснок. Не рекомендуется размещать после бобовых.
Огурцы, цуккини, кабачки. Могут плохо расти после томатов.
Морковь, петрушка, сельдерей. Не сажайте после томатов, салата и тыквенных.
Подходящие предшественники и хорошие соседи:
Капуста. Хорошо растёт после бобовых и огурцов.
Свёкла. Рекомендуется сажать после раннего картофеля и зелёных культур.
Лук и чеснок. Чувствуют себя хорошо после капусты.
Кабачки и бобовые. Отлично растут после капусты.
Томаты. Лучше всего размещать после огурцов, зелени и капусты.
Картофель - одна из самых популярных культур в мире. Однако, как и любое другое растение, картофель нуждается в уходе и защите от вредителей. Один из способов обеспечить здоровый рост и урожай картофеля - это высаживание дополнительных растений в междурядьях.