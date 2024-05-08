Хорошие и плохие предшественники: рассказываем какие растения плохо растут после каких культур

Хорошее и плохое соседство растений

1:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Давайте разберёмся, какое растение лучше сажать после другого, чтобы увеличить урожайность и избежать проблем. Некоторые растения могут "глушить" друг друга или привлекать болезни, поэтому важно выбирать правильных соседей для вашего огорода.

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Неподходящие предшественники:

Свёкла. Избегайте посадки после поздней капусты и наоборот.

Лук и чеснок. Не рекомендуется размещать после бобовых.

Огурцы, цуккини, кабачки. Могут плохо расти после томатов.

Морковь, петрушка, сельдерей. Не сажайте после томатов, салата и тыквенных.

Подходящие предшественники и хорошие соседи:

Капуста. Хорошо растёт после бобовых и огурцов.

Свёкла. Рекомендуется сажать после раннего картофеля и зелёных культур.

Лук и чеснок. Чувствуют себя хорошо после капусты.

Кабачки и бобовые. Отлично растут после капусты.

Томаты. Лучше всего размещать после огурцов, зелени и капусты.