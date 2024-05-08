Ходячие пушистые мешки с деньгами: названы самые дорогие породы кошек

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Эксперты выделили самые дорогие породы кошек

2:35
Зоосфера » Кошки

За последние пятьдесят лет появилось множество новых пород кошек, включая некоторые довольно дорогие экземпляры.

Эксперты выделили самые дорогие породы кошек
Фото: Wikipedia by Takashi Hososhima is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Эксперты определили десять наиболее высокоценных пород кошек. Стоимость котят может резко возрасти в зависимости от их родословной, превышая порой 1000 долларов.

Мейн-кун

Эти кошки выглядят строго, но на деле очень дружелюбны. Они привязаны к своему владельцу, сохраняя при этом независимость, ладят с собаками и любят играть с детьми. Максимальная цена может достигать 1000 долларов.

Британская короткошерстная

Во времена Древнего Рима эти кошки были в почете у правителей и других высокопоставленных лиц. Они милы, умны и отлично понимают своих хозяев.

Американский керл

Особенностью породы являются уши, загнутые назад. Порода появилась благодаря селекции и случайной мутации гена. Кошки дружелюбны, умны и требовательны к вниманию. Цены на них могут достигать 1200 долларов.

Русская голубая

Эти кошки обладают волшебной внешностью и мягким характером. Они чутко реагируют на изменения настроения владельца. Цена на породистых котят может достигать 1500 долларов.

Скоттиш фолд или шотландская вислоухая

Их внешность напоминает плюшевого медведя или даже сову, порода также возникла в результате селекции и генетической мутации. Цены могут достигать 3000 долларов.

Сфинкс

Эти кошки известны своей уникальной внешностью. Они умны, игривы и общительны. Цена за породистого представителя может достигать 3000 долларов.

Петерболд

Тело этих кошек покрыто коротким пушком или шерстью. Они плохо переносят одиночество и поддаются дрессировке. Цена может возрасти до 3500 долларов.

Персидская

Это одна из самых популярных пород в мире. За породистого котенка с родословной могут запрашивать до 5000 долларов.

Бенгальская

Стоимость породистого бенгальского кота также может быть высокой. Из-за любознательного характера этих кошек возможны дополнительные расходы.

Саванна

Эта порода классифицируется от типа F1 до F5, причем самые дорогие - это саванны типа F1. Цена на такую кошку может сравниться с стоимостью хорошего автомобиля.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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