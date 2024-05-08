Итальянские традиции, которые удивят: семейные ужины и правила кофепития

Итальянские традиции, которые могут шокировать русского туриста

1:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

В своем блоге на платформе Дзен российская путешественница поделилась впечатлениями о необычных итальянских традициях и обычаях, которые ей показались странными, но для местных являются обыденными. Среди прочего, она упомянула следующие интересные особенности:

Фото: www.flickr.com by Дэйв Келлам из Монреаля, Канада is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Сиеста — блогер рассказала, что в Италии распространен дневной отдых, когда с 12 до 15 часов люди оставляют работу, чтобы провести время с семьей или просто отдохнуть. Зимой, несмотря на благоприятные для работы погодные условия, сиеста все равно соблюдается, и даже магазины могут закрыться прямо перед посетителями.

Капучино по утрам — в Италии есть негласное правило пить капучино только до 11 утра. В остальное время предпочтение отдается эспрессо, вину или легким коктейлям. Заказ капучино в другое время может вызвать удивление или даже неодобрение со стороны официантов.

Заказ пасты на всю компанию — по словам автора, в итальянских ресторанах принято заказывать большие порции пасты для всей компании, что является необычным для россиян. Так, официант может принести на стол кастрюлю со спагетти и морепродуктами, и каждый кладет себе столько, сколько считает нужным.

Матриархат в семье — во многих итальянских семьях женщина играет ключевую роль, принимая основные решения. Мужчины, включая сыновей, часто обращаются к ней за советом, в том числе при выборе жены.

Эти особенности итальянской культуры ярко иллюстрируют различия в бытовых традициях и социальных нормах между странами.