Итальянские традиции, которые удивят: семейные ужины и правила кофепития

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Итальянские традиции, которые могут шокировать русского туриста

1:43
Туризм

В своем блоге на платформе Дзен российская путешественница поделилась впечатлениями о необычных итальянских традициях и обычаях, которые ей показались странными, но для местных являются обыденными. Среди прочего, она упомянула следующие интересные особенности:

Итальянские традиции, которые могут шокировать русского туриста
Фото: www.flickr.com by Дэйв Келлам из Монреаля, Канада is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
  • Сиеста — блогер рассказала, что в Италии распространен дневной отдых, когда с 12 до 15 часов люди оставляют работу, чтобы провести время с семьей или просто отдохнуть. Зимой, несмотря на благоприятные для работы погодные условия, сиеста все равно соблюдается, и даже магазины могут закрыться прямо перед посетителями.

  • Капучино по утрам — в Италии есть негласное правило пить капучино только до 11 утра. В остальное время предпочтение отдается эспрессо, вину или легким коктейлям. Заказ капучино в другое время может вызвать удивление или даже неодобрение со стороны официантов.

  • Заказ пасты на всю компанию — по словам автора, в итальянских ресторанах принято заказывать большие порции пасты для всей компании, что является необычным для россиян. Так, официант может принести на стол кастрюлю со спагетти и морепродуктами, и каждый кладет себе столько, сколько считает нужным.

  • Матриархат в семье — во многих итальянских семьях женщина играет ключевую роль, принимая основные решения. Мужчины, включая сыновей, часто обращаются к ней за советом, в том числе при выборе жены.

Эти особенности итальянской культуры ярко иллюстрируют различия в бытовых традициях и социальных нормах между странами.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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