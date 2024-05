Прорыв в борьбе с раком: новый ИИ может спасти миллионы жизней

Your browser does not support the audio element.

Используя технологии искусственного интеллекта, команда ученых из Ludwig Cancer Research разработала инновационную модель, которая с высокой точностью может определить наиболее активные иммунные клетки для борьбы с раком. Это достижение, опубликованное в журнале Nature Biotechnology, может радикально изменить подходы к лечению рака, предлагая индивидуально адаптированные методы лечения, основанные на уникальных особенностях опухолей каждого пациента.

Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository