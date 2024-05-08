Прорыв в борьбе с раком: новый ИИ может спасти миллионы жизней

ИИ анализирует информацию обо всех раковых клетках и подбирает лечение

1:57 Your browser does not support the audio element. Наука

Используя технологии искусственного интеллекта, команда ученых из Ludwig Cancer Research разработала инновационную модель, которая с высокой точностью может определить наиболее активные иммунные клетки для борьбы с раком. Это достижение, опубликованное в журнале Nature Biotechnology, может радикально изменить подходы к лечению рака, предлагая индивидуально адаптированные методы лечения, основанные на уникальных особенностях опухолей каждого пациента.

Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

Иммунотерапия рака заключается в использовании модифицированных иммунных клеток пациента для более эффективной борьбы с раковыми клетками и последующем их возвращении в организм. Ключевую роль в этом процессе играют Т-клетки, способные проникать в ткани опухоли и уничтожать раковые клетки.

Однако, не все Т-клетки показывают одинаковую эффективность.

Нацеливаясь на идентификацию наиболее эффективных Т-клеток, исследователи разработали алгоритм на базе ИИ, названный TRTpred, который позволяет с точностью около 90% определять реактивность Т-клеток на опухоль.

Используя эту модель, они также создали дополнительные алгоритмы для отбора Т-клеток с наивысшей активностью и спецификой к различным антигенам опухолей, что улучшает результаты иммунотерапии.

Эффективность нового подхода была продемонстрирована на мышах с опухолями, где отобранные Т-клетки успешно уничтожали раковые клетки. Эти результаты могут привести к разработке нового поколения терапии рака, обещая более целенаправленное и персонализированное лечение для каждого пациента.

Ученые выражают оптимизм относительно потенциала этой технологии и планируют провести клинические испытания в ближайшем будущем, что может открыть новые горизонты в борьбе с раком и стать значимым вкладом в лечение этой заболевания.