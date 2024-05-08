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Отдыхающая на Мальдивах Анастасия Волочкова чуть не утонула в океане в шторм

Волочкова об отдыхе на Мальдивах: "Я чуть не утонула"

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Шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о своих злоключениях на Мальдивах.

Волочкова об отдыхе на Мальдивах: "Я чуть не утонула"
Фото: https://www.instagram.com/volochkova_art by Инстаграм Анастасии Волочковой is licensed under public doman

Экс-прима Большого театра призналась, что без приключений её отдых на Мальдивах не обходится.

"Я чуть не утонула", — написала звезда балета в "Инстаграме"*.

Анастасия рассказала, что её платье унесло в океан штормом. Она нырнула за своим утопающим нарядом. 

"Оказалось глубоко после прилива. Лена схватила меня за ноги и вытащила на берег вместе с платьем. Я сильно наглоталась воды и долго приходила в себя. Стресс был диким для меня", — пожаловалась Волочкова.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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