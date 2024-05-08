Евросоюз готовит 14-й пакет санкций: новые запреты на полеты российских самолетов

Евросоюз активно готовит новый, уже 14-й пакет антироссийских санкций, который включит дополнительные ограничения на полеты российских самолетов.
Об этом сообщает журнал U. S. News & World Report со ссылкой на свои источники.
По словам высокопоставленного европейского чиновника, эксперты ЕС уделяют особое внимание мерам, усложняющим обход действующих ограничений.
Источник отметил, что в предложение по 14-му пакету санкций включены меры, усиливающие запрет на полеты для российских самолетов.
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