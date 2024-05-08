Учёные выяснили, на сколько лет ЗОЖ увеличивает продолжительность жизни

The Guardian: ЗОЖ может увеличить продолжительность жизни на пять лет

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Согласно данным исследования учёных из Великобритании, поддержание здорового образа жизни может увеличить продолжительность жизни на пять лет, сообщает The Guardian.

Фото: Электронная почта by Кайл Кэссиди is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

После анализа данных 353 742 человек эксперты выяснили, что у людей, пренебрегающих здоровым образом жизни, вероятность раннего ухода из жизни ранее увеличивается на 78%. Ученые считают, что при соблюдении таких факторов, как отказ от курения, регулярные физические упражнения, достаточный сон и здоровое питание, люди могут примерно на 5,22 года продлить продолжительность своей жизни.

Ранее в 2023 году сообщалось, что Калининградская область занимает 57 место из 85 в списке регионов России по поддержке здорового образа жизни населением.