Учёные выяснили, на сколько лет ЗОЖ увеличивает продолжительность жизни

Согласно данным исследования учёных из Великобритании, поддержание здорового образа жизни может увеличить продолжительность жизни на пять лет, сообщает The Guardian.
После анализа данных 353 742 человек эксперты выяснили, что у людей, пренебрегающих здоровым образом жизни, вероятность раннего ухода из жизни ранее увеличивается на 78%. Ученые считают, что при соблюдении таких факторов, как отказ от курения, регулярные физические упражнения, достаточный сон и здоровое питание, люди могут примерно на 5,22 года продлить продолжительность своей жизни.
Ранее в 2023 году сообщалось, что Калининградская область занимает 57 место из 85 в списке регионов России по поддержке здорового образа жизни населением.
Картофель - одна из самых популярных культур в мире. Однако, как и любое другое растение, картофель нуждается в уходе и защите от вредителей. Один из способов обеспечить здоровый рост и урожай картофеля - это высаживание дополнительных растений в междурядьях.