Бьюти-детокс: ревитализация кожи после праздников

После насыщенных праздничных дней кожа испытывает сильный стресс из-за нарушения режима сна и употребления жирной и сладкой пищи, что может вызвать отеки и появление темных кругов под глазами. Дерматовенеролог, косметолог и эстетический гинеколог Доктор Эстетик Зданевич Анастасия Сергеевна предлагает эффективные методы борьбы с этими проблемами.
Вернуться к нормальному режиму употребления воды поможет справиться с обезвоживанием и улучшить функционирование организма.
Лимфодренажные процедуры, такие как аппаратный массаж тела и лица Icoone и микротоки, помогут разогнать лимфу и улучшить внешний вид кожи.
Важно следить за питанием, исключая короткие углеводы и обеспечивая организм необходимым количеством белка. Вегетарианцам рекомендуется обратить внимание на бобовые, орехи, сою и другие источники растительного белка.
Дополнительно к этим шагам важно проводить регулярный домашний уход за кожей, использовать кремы для глаз и средства с гидропептидами для энергии кожи и лифтинг-эффекта. Ограничьте увлажняющие кремы перед сном, предпочтительнее использовать их утром, а легкие сыворотки — для вечернего ухода.
Картофель - одна из самых популярных культур в мире. Однако, как и любое другое растение, картофель нуждается в уходе и защите от вредителей. Один из способов обеспечить здоровый рост и урожай картофеля - это высаживание дополнительных растений в междурядьях.