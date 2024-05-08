Бьюти-детокс: ревитализация кожи после праздников

Детокс красоты: основные аспекты в борьбе с отечностью и темными кругами под глазами

1:18 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

После насыщенных праздничных дней кожа испытывает сильный стресс из-за нарушения режима сна и употребления жирной и сладкой пищи, что может вызвать отеки и появление темных кругов под глазами. Дерматовенеролог, косметолог и эстетический гинеколог Доктор Эстетик Зданевич Анастасия Сергеевна предлагает эффективные методы борьбы с этими проблемами.

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Вернуться к нормальному режиму употребления воды поможет справиться с обезвоживанием и улучшить функционирование организма.

Лимфодренажные процедуры, такие как аппаратный массаж тела и лица Icoone и микротоки, помогут разогнать лимфу и улучшить внешний вид кожи.

Важно следить за питанием, исключая короткие углеводы и обеспечивая организм необходимым количеством белка. Вегетарианцам рекомендуется обратить внимание на бобовые, орехи, сою и другие источники растительного белка.

Дополнительно к этим шагам важно проводить регулярный домашний уход за кожей, использовать кремы для глаз и средства с гидропептидами для энергии кожи и лифтинг-эффекта. Ограничьте увлажняющие кремы перед сном, предпочтительнее использовать их утром, а легкие сыворотки — для вечернего ухода.



