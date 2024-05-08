Кризис автострахования В США: рост премий и разочарование клиентов заставляют водителей массово менять полисы

J.D. Power: автострахование в США всё больше разочаровывает водителей

3:05 Your browser does not support the audio element. Страхование

Резкое увеличение страховых премий в сочетании с низким уровнем удовлетворенности клиентов заставляет рекордное количество клиентов автострахования искать новые полисы на рынке. Об этом говорится в новом исследовании «Джей-ДИ Пауэр» (J.D. Power) 2024 U.S. Insurance Shopping Study.

Фото: flickr.com by Sicnag is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Результаты исследования подтверждают, что почти половина (49%) американских водителей активно ищут новые страховые программы.

По состоянию на конец февраля цены на автострахование в США выросли на 22,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — это самый большой рост среди всех категорий расходов, измеренных в Индексе потребительских цен Министерства труда США.

«После нескольких лет стабильного роста страховых премий клиенты стали менее пассивными, — отмечает Стивен Крюдсон, старший директор по аналитике страхового бизнеса. — Теперь они активно ищут новые страховые схемы, чтобы компенсировать возросшие расходы».

Однако из-за роста страховых премий по всей стране и снижения количества компаний, предлагающих страхование на основе использования (UBI), альтернатив на рынке немного, констатирует он.

Среди 49% клиентов автострахования, которые активно искали новый полис в прошлом году, 29% сменили страховщика. Согласно отчету, уровень перехода особенно высок среди представителей поколения Z — людей в возрасте до 29 лет.

Средний уровень удовлетворенности среди всех покупателей автострахования составляет 676 баллов по 1000-балльной шкале. Владельцы электромобилей (EV) менее удовлетворены (663 балла), чем клиенты, страхующие автомобили с бензиновым двигателем. Этот разрыв связан с более низким уровнем удовлетворенности процессом котирования и ценой полиса, так как страхование электромобилей обычно обходится дороже, чем страхование бензиновых автомобилей.

Также исследователи подчёркивают, что сокращается количество телематических предложений, а удовлетворенность UBI падает. Программы UBI, которые используют телематическое программное обеспечение для мониторинга стиля вождения и расчета ставок на основе показателей безопасности и пробега, были предложены только 15% покупателей страховых услуг в этом году по сравнению с 22% год назад и 20% в 2022 году. В 2024 году клиенты, участвующие в программах UBI, продемонстрировали рост удовлетворенности ценами всего на 6 пунктов, что значительно ниже разницы в 32 пункта в 2023 году.

В целом в США растёт популярность встроенного автострахования (35%), то есть предоставляемого дилерами и производителями напрямую.