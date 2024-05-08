Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Обозреватель Шарковский прокомментировал учения ВС РФ с применением ТЯО
Волочкова об отдыхе на Мальдивах: "Я чуть не утонула"
Эксперты назвали необходимые для водителей документы и принадлежности
Детокс красоты: основные аспекты в борьбе с отечностью и темными кругами под глазами
ИИ анализирует информацию обо всех раковых клетках и подбирает лечение
Эксперты выделили самые дорогие породы кошек
Чем мульчировать клубнику
Tutu.ru: авиабилеты лучше бронировать за месяц-полтора до отпуска
У неё нет прав: Аня Тейлор-Джой водила машину на съёмках "Фуриосы"
Кризис автострахования В США: рост премий и разочарование клиентов заставляют водителей массово менять полисы

J.D. Power: автострахование в США всё больше разочаровывает водителей

3:05
Страхование

Резкое увеличение страховых премий в сочетании с низким уровнем удовлетворенности клиентов заставляет рекордное количество клиентов автострахования искать новые полисы на рынке. Об этом говорится в новом исследовании «Джей-ДИ Пауэр» (J.D. Power) 2024 U.S. Insurance Shopping Study.

J.D. Power: автострахование в США всё больше разочаровывает водителей
Фото: flickr.com by Sicnag is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Результаты исследования подтверждают, что почти половина (49%) американских водителей активно ищут новые страховые программы.

По состоянию на конец февраля цены на автострахование в США выросли на 22,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — это самый большой рост среди всех категорий расходов, измеренных в Индексе потребительских цен Министерства труда США.

«После нескольких лет стабильного роста страховых премий клиенты стали менее пассивными, — отмечает Стивен Крюдсон, старший директор по аналитике страхового бизнеса. — Теперь они активно ищут новые страховые схемы, чтобы компенсировать возросшие расходы».

Однако из-за роста страховых премий по всей стране и снижения количества компаний, предлагающих страхование на основе использования (UBI), альтернатив на рынке немного, констатирует он.

Среди 49% клиентов автострахования, которые активно искали новый полис в прошлом году, 29% сменили страховщика. Согласно отчету, уровень перехода особенно высок среди представителей поколения Z — людей в возрасте до 29 лет.

Средний уровень удовлетворенности среди всех покупателей автострахования составляет 676 баллов по 1000-балльной шкале. Владельцы электромобилей (EV) менее удовлетворены (663 балла), чем клиенты, страхующие автомобили с бензиновым двигателем. Этот разрыв связан с более низким уровнем удовлетворенности процессом котирования и ценой полиса, так как страхование электромобилей обычно обходится дороже, чем страхование бензиновых автомобилей.

Также исследователи подчёркивают, что сокращается количество телематических предложений, а удовлетворенность UBI падает. Программы UBI, которые используют телематическое программное обеспечение для мониторинга стиля вождения и расчета ставок на основе показателей безопасности и пробега, были предложены только 15% покупателей страховых услуг в этом году по сравнению с 22% год назад и 20% в 2022 году. В 2024 году клиенты, участвующие в программах UBI, продемонстрировали рост удовлетворенности ценами всего на 6 пунктов, что значительно ниже разницы в 32 пункта в 2023 году.

В целом в США растёт популярность встроенного автострахования (35%), то есть предоставляемого дилерами и производителями напрямую.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Вот, что нужно высаживать в междурядьях картофеля в огороде

Картофель - одна из самых популярных культур в мире. Однако, как и любое другое растение, картофель нуждается в уходе и защите от вредителей. Один из способов обеспечить здоровый рост и урожай картофеля - это высаживание дополнительных растений в междурядьях.

Один из способов защиты картофеля от вредителей
Назван крупнейший покупатель российских нефтепродуктов
Россия нашла новый рынок сбыта: кто стал крупнейшим покупателем российских нефтепродуктов
Возвращение легенды: удешевлённый Toyota Land Cruiser 200 снова в игре под новым именем Nord Demir
Ваш двигатель в опасности? Знаки, что вы залили фальшивое моторное масло
На выборах президента Литвы зарегистрирован кандидат, который не допустит войны с РФ Любовь Степушова ВСУ тянут резерв на Часов Яр, продолжено наступление от Очеретино Дмитрий Плотников Елена Борзова: "Актёр — это не богема, а тот, кто работает всю жизнь над собой" Анжела Якубовская
Стали известны подробности отношений Полины Гагариной и её нового бойфренда-танцора
Чем полезна доломитовая мука для огорода
Избавляемся от колорадского жука: опрысните кусты этими натуральными средствами — эффективно уничтожают вредителя
Избавляемся от колорадского жука: опрысните кусты этими натуральными средствами — эффективно уничтожают вредителя
Последние материалы
Эксперты выделили самые дорогие породы кошек
Чем мульчировать клубнику
Tutu.ru: авиабилеты лучше бронировать за месяц-полтора до отпуска
У неё нет прав: Аня Тейлор-Джой водила машину на съёмках "Фуриосы"
J.D. Power: автострахование в США всё больше разочаровывает водителей
Олимпийский огонь доставлен во Францию из Греции
В Германии продолжают расти цены на донер-кебабы
Терапевт Хасанов: важно избегать стрессов в период магнитной бури 7-8 мая
Эксперты назвали вредные привычки кошек
В Британии удивились способности России обходить санкции
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников