Эксперты рассказали, как можно сэкономить на покупке авиабилетов

Tutu.ru: авиабилеты лучше бронировать за месяц-полтора до отпуска

2:03 Your browser does not support the audio element. Общество Семья Кошелек

В соответствии с рекомендациями экспертов сервиса путешествий tutu.ru, оптимальное время для бронирования авиабилетов на отпуск — за месяц или полтора до запланированной поездки.

Фото: Wikipedia by Albert Domasin is licensed under CC BY 2.0

Чтобы сэкономить на покупке авиабилетов, эксперты также предлагают использовать услугу предварительного бронирования, которая позволяет зафиксировать цену и оплатить билеты позже. Это особенно полезно для тех, кто не уверен в точных датах своего отпуска, или нуждается в гибкости в планировании.

Следует отметить, что приобретение авиабилета в оба конца у одной авиакомпании может быть выгодным вариантом, так как перевозчики обычно предлагают скидку на такие билеты.

Также стоит обратить внимание на регулярные распродажи и акции, которые проводят авиакомпании, чтобы приобрести билеты по лучшей цене, пишет Газета.Ru.

Для тех, кто готов отправиться в путешествие в ближайшее время, специалисты советуют рассмотреть возможность чартерных рейсов. Чартерные рейсы могут быть более доступными по цене, особенно в случае если вы готовы вылететь в течение нескольких дней. Однако, следует учесть, что у таких рейсов может быть ограниченная гибкость в отмене или обмене билетов.

Помимо этого, стоит отметить, что билеты на авиарейсы могут быть дешевле, если приобрести их не из столичных, а из подмосковных аэропортов, например, Калуги или Жуковского. Эти аэропорты предлагают большее количество бюджетных вариантов.

Однако в этом случае необходимо учесть ограниченность рейсов и возможность изменения времени вылета или прилёта за несколько дней до отправления.

В целом, следуя советам экспертов, путешественники могут найти более выгодные варианты при покупке авиабилетов и сохранить гибкость в своих планах. Обновления и акции следует просматривать регулярно, чтобы не упустить лучшие предложения.

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