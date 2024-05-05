Как изменятся цены на авиабилеты в Европу в 2024 году: доступные рейсы из России через Ереван и Тбилиси

Авиабилеты в Европу подешевели вдвое

0:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

В связи с этим, спрос на такие рейсы увеличился на 150% по сравнению с прошлым годом.

Фото: commons.wikimedia.org by Piergiuliano Chesi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

"Весной прошлого года цены на билеты с пересадками в Стамбуле или Дубае колебались в пределах 100-120 тысяч рублей. Сегодня же можно приобрести билеты из многих российских городов в Италию, Францию или Испанию с пересадкой в Ереване или Тбилиси за 40-50 тысяч рублей туда и обратно", — рассказал в интервью Ura. ru вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

Он также отметил, что люди активно начали оформлять визы и советует приступить к этому процессу заблаговременно — за месяц или полтора.