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Как выбрать домашнее животное для ребенка: самые важные нюансы

Эксперты дали ответ, как выбрать домашнее животное для ребенка

1:31
Зоосфера

Дети часто выражают желание завести домашнее животное, однако родители, боясь, что интерес ребенка к питомцу со временем угаснет, обычно отказывают. Однако, существуют альтернативные решения, например, выбор подходящего животного.

Эксперты дали ответ, как выбрать домашнее животное для ребенка
Фото: flickr.com by spaceodissey is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Вот несколько рекомендаций для родителей, которые затрудняются с выбором подходящего питомца для своих детей.

Главная цель на данном этапе — научить ребенка заботиться о животных и проявлять ответственность.

Первый критерий: возраст. Если ребенок хочет собаку, стоит оценить, способен ли он ухаживать за ней, включая уборку и прогулки. Рекомендуется, чтобы ребенок был не младше 5 лет.

Второй критерий: совместимость характеров. Важно учитывать темперамент как ребенка, так и будущего питомца. Активным детям, возможно, не подойдет черепаха или аквариум, хотя иногда такие питомцы помогают развивать терпение и внимание.

Третий критерий: уровень занятости. Независимо от возраста ребенка, не следует ожидать, что он полностью возьмет на себя уход за животным. Родителям также придется вносить свой вклад.

И последнее, наиболее важное: продолжительность жизни питомца. Важно осознавать, как долго животное может быть членом семьи, чтобы избежать слез при его потере, сопровождаемых словами: "Не беспокойся, мы купим тебе другого хомячка".

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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