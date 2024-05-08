Не попадайтесь на хитрость: ваш автомобиль может быть конфискован, если в нём не будет этих документов

Эксперты настоятельно советуют водителям всегда возить в машине необходимые документы и предметы для гарантии безопасности и соответствия закону.
Водительское удостоверение — ключевой документ, подтверждающий право управления транспортным средством. Необходимо иметь либо стандартное удостоверение, либо временное разрешение на вождение. Документы на автомобиль, включая свидетельство о регистрации и страховой полис, подтверждают право собственности и страховку авто. Держите эти документы под рукой.
Паспорт транспортного средства в электронной форме хранится в базе ГИБДД для новых машин, указывая основные технические параметры.
В зависимости от ситуации, могут потребоваться специальные разрешения, например для прицепов или для водителей с инвалидностью.
Аптечка, обязательный элемент по правилам дорожного движения, должна включать медицинские принадлежности, такие как бинты, жгуты, маски, перчатки и аппарат для искусственного дыхания, все из которых должны быть годными к использованию.
Огнетушитель должен соответствовать стандартам ГОСТ и быть сертифицирован.
Также в автомобиле должны быть аварийный знак и светоотражающий жилет, необходимые для безопасности в темное время суток или при плохой видимости за пределами населенных пунктов.
Соблюдение этих мер поможет водителям подготовиться к различным дорожным ситуациям и обеспечить безопасность как для себя, так и для окружающих.
Картофель - одна из самых популярных культур в мире. Однако, как и любое другое растение, картофель нуждается в уходе и защите от вредителей. Один из способов обеспечить здоровый рост и урожай картофеля - это высаживание дополнительных растений в междурядьях.