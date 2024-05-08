Не попадайтесь на хитрость: ваш автомобиль может быть конфискован, если в нём не будет этих документов

Эксперты назвали необходимые для водителей документы и принадлежности

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Эксперты настоятельно советуют водителям всегда возить в машине необходимые документы и предметы для гарантии безопасности и соответствия закону.

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Водительское удостоверение — ключевой документ, подтверждающий право управления транспортным средством. Необходимо иметь либо стандартное удостоверение, либо временное разрешение на вождение. Документы на автомобиль, включая свидетельство о регистрации и страховой полис, подтверждают право собственности и страховку авто. Держите эти документы под рукой.

Паспорт транспортного средства в электронной форме хранится в базе ГИБДД для новых машин, указывая основные технические параметры.

В зависимости от ситуации, могут потребоваться специальные разрешения, например для прицепов или для водителей с инвалидностью.

Аптечка, обязательный элемент по правилам дорожного движения, должна включать медицинские принадлежности, такие как бинты, жгуты, маски, перчатки и аппарат для искусственного дыхания, все из которых должны быть годными к использованию.

Огнетушитель должен соответствовать стандартам ГОСТ и быть сертифицирован.

Также в автомобиле должны быть аварийный знак и светоотражающий жилет, необходимые для безопасности в темное время суток или при плохой видимости за пределами населенных пунктов.

Соблюдение этих мер поможет водителям подготовиться к различным дорожным ситуациям и обеспечить безопасность как для себя, так и для окружающих.