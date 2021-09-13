Лавров заявил, что Москву не информировали о задержании россиянина в Чехии

Власти Чехии не информировали Москву о задержании в Праге россиянина Александра Франчетти, сообщил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Пока чешская сторона не информировала. Направлены соответствующие запросы по линии посольства РФ в Чехии и официальный запрос по линии СК", — цитирует заявление министра "Интерфакс".

По словам Лаврова, российские власти хотят понять, в чём обвиняют задержанного.

"Может быть, это борьба с неонацистами в лице так называемых добровольческих батальонов, которые даже на Западе признаются незаконными, мы хотим понять, о чем идёт речь", — сказал глава МИД.

Как сообщалось ранее, россиянина Александра Франчетти задержали в аэропорту Праги на основании ордера на его арест, который выдал Киев. В МИДе Украины заявили о причастности задержанного к ряду преступлений против этой страны.

Украинские власти запросили выдачу Александра Франчетти.

Руководитель СКР РФ Александр Бастрыкин поручил управлению правового обеспечения и международного сотрудничества изучить причины и основания задержания россиянина в Праге.

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