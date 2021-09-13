Власти Чехии не информировали Москву о задержании в Праге россиянина Александра Франчетти, сообщил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Пока чешская сторона не информировала. Направлены соответствующие запросы по линии посольства РФ в Чехии и официальный запрос по линии СК", — цитирует заявление министра "Интерфакс".
По словам Лаврова, российские власти хотят понять, в чём обвиняют задержанного.
"Может быть, это борьба с неонацистами в лице так называемых добровольческих батальонов, которые даже на Западе признаются незаконными, мы хотим понять, о чем идёт речь", — сказал глава МИД.
Как сообщалось ранее, россиянина Александра Франчетти задержали в аэропорту Праги на основании ордера на его арест, который выдал Киев. В МИДе Украины заявили о причастности задержанного к ряду преступлений против этой страны.
Украинские власти запросили выдачу Александра Франчетти.
Руководитель СКР РФ Александр Бастрыкин поручил управлению правового обеспечения и международного сотрудничества изучить причины и основания задержания россиянина в Праге.
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Сотрудники российского посольства в Праге подтвердили информацию о задержании по украинскому ордеру гражданина РФ Александра Франчетти.