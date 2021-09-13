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Киев запросил выдачу задержанного в Праге россиянина

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Украинские власти запросили выдачу задержанного в Чехии российского гражданина Александра Франчетти, сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.

Киев запросил выдачу задержанного в Праге россиянина

По его словам, россиянин был задержан в Праге по запросу Украины. Олег Николенко заявил о причастности Александра Франчетти в ряде преступлений против Украины, в том числе в участии в "оккупации Крыма".

"Украинская сторона в настоящее время работает над завершением необходимых процедур с целью передачи Александра Франчетти правосудию в Украине", — цитирует представителя МИД РБК-Украина.

Как сообщил ранее РИА Новости пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик, гражданина РФ задержали в пражском аэропорту на основании выданного Украиной ордера на его арест.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю управления правового обеспечения и международного сотрудничества ведомства изучить причины и основания задержания россиянина в Чехии.

Как поясняется в сообщении СКР, поручение дано "в связи с недопустимостью злоупотребления международно-правовыми механизмами для привлечения к ответственности лиц по политическим мотивам".

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