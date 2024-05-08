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Мульчирование клубники: рассказываем о пяти вариантах материалов

Чем мульчировать клубнику

1:58
Садоводство » Советы

В английском языке в названии клубники заключена идея мульчирования. "Strawberry" в переводе означает "ягода на соломе". Мульчирование соломой является стандартным методом при выращивании клубники. Однако существуют и другие типы натуральных и искусственных материалов, подходящих для мульчирования. Давайте рассмотрим плюсы и минусы каждого из них и выберем наилучший вариант.

Чем мульчировать клубнику
Фото: commons.wikimedia.org by Rasbak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Солома. Одно из наиболее распространённых и удобных средств для мульчирования клубники - солома. Этот материал легко доступен в регионах, где выращивается зерновые культуры. Солома прекрасно пропускает влагу и воздух, помогая создать благоприятную среду для роста и развития клубники. Однако следует быть внимательным при раскладывании соломы, чтобы избежать гниения листьев и цветоносов.

Сено.   Оно также эффективно в качестве мульчи и может быть легко доступно в деревенских районах или у дачников. Однако стоит помнить, что сено может стать источником бактерий и различных микроорганизмов, поэтому важно правильно обрабатывать его перед использованием.

Скошенная трава.   Это прекрасный способ улучшить почву и защитить клубнику от сорняков. Однако следует учитывать, что свежая трава может нагреваться и вызывать повышение температуры почвы.

Опилки.   Они медленно разлагаются и обеспечивают хорошую защиту растений от патогенных грибов. Однако опилки могут привлечь вредителей и уменьшить доступность азота для растений.

Хвоя. Она обеспечивает хорошую воздухопроницаемость и умеренное подкисление почвы, что благоприятно сказывается на росте и развитии растений. Однако заготовка хвои может быть несколько сложной и требует определенных усилий.

Мульчирование клубники Когда в пользу, а когда во вред лучшие виды мульчи Имунные обработки
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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