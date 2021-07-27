Казахстан и Украина договариваются о совместных антироссийских проектах

Казахстан активизирует сотрудничество с Украиной с антироссийской направленностью, там считают это нормальной многовекторной политикой. Нормально ли это для России?

Казахстан и Украина поднимают "весь пласт отношений"

Посол Казахстана в Киеве, доктор политических наук Дархан Калетаев в интервью украинскому порталу LegalHub призвал Украину вместе строить китайский "Шёлковый путь" в Европу, минуя Россию. Посол указал, что "интерес к Казахстану со стороны Украины возрос, активно развивается Транскаспийский маршрут торговли".

По словам посла, развитие двусторонних отношений обсуждалось на государственном уровне. Эти отношения он сравнил с накапливающейся потенциальной энергией в сжатой пружине.

"Я уверен, что в постпандемический период мы увидим экспоненциальный рост торгового оборота между Казахстаном и Украиной. На это будет влиять комплекс наших отношений. Не только экономических или инвестиционных. Ведь мы поднимаем весь пласт наших взаимоотношений", — сказал Калетаев.

"Сейчас Украина поступательно выходит из отдельных соглашений СНГ. Мы понимаем все причины и контексты. Но тогда нужно договариваться на двустороннем уровне", — добавил он.

Из других значимых двусторонних проектов с Украиной Дархан Калетаев назвал кооперацию в аграрном секторе, фармацевтике, приграничном сотрудничестве.

Казахстан поставит нефть на Украину, чтобы Россия не препятствовала

Посол не стал отрицать, что Россия может препятствовать поставкам нефти на Украину из Казахстана. Казахстан, "безусловно, готов к поставкам углеродных ресурсов на Украину по нефтепроводам "Одесса- Броды" и "Дружба", отметил он. В обмен посол ждёт поставок украинского оборудования.

"Украина готова поставлять в Казахстан оборудование украинского производства для нефтегазовой промышленности. Украинская сторона проинформировала о готовности поставок гидротурбинного оборудования, газотурбинных станций и т. д. Вопрос сейчас в стадии проработки, — сказал Дархан Калетаев.

Любопытно, что ни слова о работе Казахстана в рамках ЕАЭС, возможностей в этом проекте для Украины, сказано не было. Посол подчеркнул, что "сейчас возникает много концепций 一 о новой Ялте-2, о Триморье, Люблинский треугольник или квадрат, Восточное партнерство".

"Много разных геополитических видений. Но есть понимание того, что Европа должна сообщаться с Азией", отметил он и добавил, что " всё же сначала экономика, затем политика".

Легитимизация голодомора

Но политические заявления показывают обратное. Дархан Калетаев рассказал о совместном историко-архивном проекте с Украиной.

"Мы планируем организовать серию визитов историков, архивистов, поисковиков из Казахстана. До сих пор не открытыми являются многие судьбы казахов и казахстанцев, нашедших здесь последнее пристанище во время Второй мировой войны, во время депортаций в 20-30-х годах. Благодаря нашим украинским партнерам, Укргосархиву мы обнаружили, что в Херсонской области были спецпереселенцы из Казахстана", — отметил посол.

Заметим, что речь идёт об антироссийском проекте признания "геноцида" украинцев и казахов в результате голодомора.

"Мы номады, то есть жители большого степного ареала. Номадизм или феномен кочевничества — это прежде всего готовность к изменениям. Это ключ к успеху в современных реалиях", — сделал вывод Калетаев.

Принято про номадов, только вот, у русских это называется переобуваться на ходу. Общий тон интервью носит прозападный, проукраинский, антироссийский характер.

Все проекты "анти-Россия" принесли народам постсоветских стран (Украина, Грузия, Молдавия) войны, потери территорий и суверенитета, но на чужих примерах в Казахстане учатся.

Реализуемы ли планы Казахстана и Украины?

В комментарии для Pravda. Ru экономист, политической и государственный деятель Казахстана Пётр Своик отметил, что планы Казахстана в отношении Украины "частично реализуемы". Эксперт считает, что расширение экономических связей с Украиной не входит в противоречие с членством Казахстана в ЕАЭС, в котором нет никаких запретов на сотрудничество "мимо" Евразийского экономического союза.

Кроме того, добавил Пётр Своик, для всех участников ЕАЭС, за исключением Белоруссии, "торговля между собой, экономические взаимоотношения между собой играют меньшую роль, хотя бы в арифметическом смысле, чем торговля с третьими странами".

Со своей стороны заведующий отделом Средней Азии и Казахстана, кандидат исторических наук в Институте стран СНГ Андрей Грозин отметил для Pravda. Ru что посол говорил положенные ему красивые слова, так как в практическом плане в Казахстане нет условий для усиления работы с Украиной (а у той и подавно) :

"хватает своих внутренних проблем, в том числе и в экономической сфере";

стоит проблема с обеспечением работы вертикали власти, "так как у МИДа своя стратегия, у администрации президента — своя, у аппарата правительства — своя";

нет свободных денег. Перевод Нацфонда Казахстана в режим гарантированного перечисления определённой доли поступлений валюты в бюджет, "это одна из болезненных и крайне нервных тем для экономических аналитиков Казахстана".

"То есть сейчас строить воздушные замки партнерства с Украиной — это смешно", — сказал Андрей Грозин.

По словам эксперта, самый крупный контракт, который Украина реализовала в Средней Азии за последние 5 лет, это был контракт на обслуживание энергетических мощностей, турбин будущей Рогунской ГЭС в Таджикистане. Крупный контракт реализован по строительству комплекса по переработке газа в минеральных удобрениях в Туркмении, и "это всё".

"Сегодня Украина — это совершенно зачуханное, год от года превращающееся в совершенное экономическое захолустье, тупик Восточной Европы, тянуть через неё какие-то линии, реализовывать китайскую стратегию экономического пояса "Шелковый путь" или что-то своё пытаться реализовать, это, мягко говоря, неразумно", — добавил эксперт.



"Китайцы же тоже не идиоты. Во-первых, это очень большой риск, вспомните историю с акциями "Мотор Сич", во-вторых, это гигантские тарифные и налоговые сложности. Китай за 2020, 2021 годы не пустил через Украину ни одного крупного экспериментального состава. Они шли через Иран, Пакистан, Россию, Белоруссию", — сказал Андрей Грозин.

Эксперт согласился с Петром Своиком, что в рамках ЕАЭС каждая страна сохраняет экономический суверенитет, и при наличии денег и желания, "наверное, Казахстан мог бы эти деньги потратить на спонсирование различных темных личностей в Киеве, которые там являются властью".

Токаев не видит моральных проблем в сотрудничестве с бандеровцами

По мнению Петра Своика, в участии в программе Украины по легитимизации голодомора Казахстана проглядывает некая "не антироссийская, но проукраинская линия".

"У нас многовекторная политика. А поскольку Украина вполне открыто провозглашает себя антироссийским проектом, то надо обязательно участвовать в такой многовекторности. И здесь при всей дипломатичности выражения нашего посла, конечно, проглядывается некая не антироссийская, а проукраинская линия. Да, это одна из обязательных составляющих казахстанской политики. Мы в рамках российского вектора всячески декларируем приверженность к интеграционным целям и братство наших народов, а в рамках других векторов всячески ищем противовес, например, выпячиваем наш голодомор”, — сказал Пётр Своик.

По словам Андрея Грозина, антироссийская кампания Казахстана по вопросу голодомора началась параллельно с "ющенковскими поисками голодоморных корней геноцидного происхождения — того, как русаки уморили украинцев голодом".

Эксперт считает, что на Украине эта кампания шла "совершенно безумно и тупо". А в Казахстане — "более умно и менее громко", но есть "постановление Верхней палаты Парламента Казахстана еще с середины нулевых годов по голодомору, по геноциду и прочей фигне".

Казахстанские изыскания на этот счет, по словам эксперта, это, скорее, заслуга Косыма-Жомарта Токаева, который демонстрирует внимание к русофобам.

"Посмотрите на состав Национального совета общественного доверия, посмотрите на людей, которые были кооптированы от партии "Нур Отан" в состав руководителей второго ряда различных комитетов парламента. Откуда вылезла вся эта байдовина с туркестанским легионом, с прочими коллаборантами, которые работали на фашистскую Германию? Они все повылазили сейчас за последние 1,5, максимум 2 года, при новом президенте. Новый президент — человек несвободный, он ничего, по большому счету, важного и серьезного, как мне представляется, в стране не решает и поэтому старается компенсировать свою внутреннюю несвободу поиском опоры на самые радикальные националистические настроения, взгляды и фигуры", — сказал Андрей Грозин.

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