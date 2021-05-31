В Казахстане не хотят оплачивать "банкет" Путина и Лукашенко

В Казахстане звучат призывы выйти из ЕАЭС, чтобы не оплачивать "банкет" Владимира Путина и Александра Лукашенко на руинах отношений с Западом.

"Белоруссия — это чемодан без ручки"

Один из лидеров национал-патриотов Казахстана Мухтар Тайжан заявил, что санкции на Белоруссию в связи с инцидентом с самолётом, на котором летел Роман Протасевич, неизбежно заденет Казахстан, который оплатит весь этот "банкет".

Об этом пишет Телеграм-канал "Строгий Агашка".

По мнению Тайжана, предстоящие санкции Запада будут стоить Александру Лукашенко недополучения ежегодно 8 млрд долларов из-за санкционирования экспортных отраслей: производства удобрений, нефтехимии, транспортного грузового транзита ЕС-Россия, а также банков.

"Беларусь — это чемодан без ручки. В составе России это будет новый крупный 10-миллионный дотационный регион, который нужно будет кормить", — утверждает политик и добавляет, что спонсором этого действа выступит Казахстан.

Этот "чемодан" понесёт Казахстан?

По словам Мухтара Тайжана, Казахстан — единственная страна в ЕАЭС, испытывающая "огромный" дефицит во внутренней торговле, "поэтому бюджетные и частные расходы утекают в Россию, а не к нашим товаропроизводителям".

"Боюсь, что от возможного присоединения санкционной Беларуси к России экономические убытки Казахстана в рамках ЕАЭС ещё более увеличатся. Вывод: надо выходить из ЕАЭС, пусть эти друзья — Путин с Лукашенко — сами разбираются с тем, что они делают. Пусть сами несут международную и финансовую ответственность за свои действия", — сказал национал-патриот.

Тайжан — это не Казахстан

В комментарии для "Правды.Ру" казахстанский экономист Пётр Своик призвал не не ставить равенство между Казахстаном и Тайжаном, "который в свое время даже говорил, что казахи не на той стороне в Великой Отечественной войне воевали". Пётр Своик признал, однако, что у Казахстана "очень невыгодный" торговый баланс с Россией, и российские товары, прежде всего, продовольственные, действительно, доминируют на казахстанском рынке.

"С арифметической точки зрения он (Тайжан) описывает реальную ситуацию. А то, что он говорит, что из-за этого нужно выйти из Евразийского союза, это просто глупость, потому что этот дисбаланс был и до создания Евразийского экономического союза, и останется, если ты из него выйдешь, только еще добавятся неприятности", — сказал Пётр Своик.

По его словам, таких как Тайжан "не слишком много в Казахстане".

"А что касается руководства Казахстана, оно, хотя и аффилировано с Западом и хранит деньги, не в городе Москве, а в городе Лондоне, тем не менее, оно мыслит прагматически, и в практической плоскости вопрос о выходе Казахстана из Евразийского союза никак не стоит", — добавил экономист.

Петр Своик считает "полной ерундой" слова Тайжана о том, что "экономическая подпитка Казахстана во многом спасла российский бизнес от полного банкротства во время санкций".

"Это полная ерунда. Если его попросить расшифровать эту фразу, он сам запутается. Тайжан считается экономистом, он действительно неплохо понимает в экономике. Но крайне однобоко. Потому что Тайжан не просто национал-патриот, а остро антироссийски заточенный. А уже потом он экономист. И все его экономические воззрения нанизаны на эту антироссийскую заточенность", — сделал вывод Пётр Своик.

ЕАЭС не виноват в однобокой структуре экономики Казахстана

Экономист мюнхенского Института интеграции рынков и экономической политики Юрий Хофнер считает, что отрицательное сальдо товарооборота с другими партнерами по Союзу Казахстана вызвана и усугублена не членством республики в ЕАЭС, а "односторонней структурой промышленности, которая базируется на экспорте углеводородов, полезных ископаемых и металлов".

По его словам, Казахстан выигрывает на таможенных доходах ЕАЭС, он получает на 800 миллионов долларов больше, чем собирает сам, так как согласно Договору о ЕАЭС, все суммы ввозных таможенных пошлин, взимаемых национальными таможенными органами, сначала зачисляются на общесоюзный счет, после чего общая сумма перераспределяется между государствами-членами по определенной квоте. Благодаря трансфертам из Российской Федерации другие государства-члены получают более высокие суммы импортных таможенных доходов, чем они собирают в действительности.

Ещё о выгодах Казахстана от членства в ЕАЭС

Экономист Евразийского банка развития Евгений Винокуров считает, что наибольшие преимущества в терминах роста ВВП получили малые экономики ЕАЭС, но экономики Россия и Казахстана также получили положительный эффект от интеграции.

"По итогам 2019 года номинальный объем экспорта Казахстана в страны ЕАЭС вырос на 23,4% по сравнению с 2015 годом. Казахстанские товаропроизводители стали активнее осваивать рынок Армении, куда поставки за четыре года увеличились в номинальном выражении примерно в 13 раз, и Белоруссии — рост почти в два раза", — сказал он.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с речью на 28-м Берлинском Евразийском клубе, также перечислил выгоды Казахстана от работы в ЕАЭС.

"Наша тесная интеграция с соседями обеспечивает удобный доступ к соседним рынкам. Более 500 миллионов человек проживает сегодня в непосредственной близости от наших границ. В рамках Евразийского экономического союза мы хотим извлечь пользу от четырех свобод — движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Мы продолжим тесное сотрудничество с нашими ближайшими соседями в Центральной Азии. Поэтому германские компании, которые уже присутствуют в Казахстане, получат возможность выйти на новые для них рынки", — отметил лидер страны.

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