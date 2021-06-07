Эксперт прокомментировал отказ Казахстана от совместных санкций ЕАЭС

России надо пересматривать вектор политики на постсоветском пространстве, потому что "вожделенной интеграции не происходит", — считает эксперт Юрий Крупнов.

Россия и Белоруссия выступают за консолидированные контрсанкции

Замминистра иностранных дел России Александр Панкин заявил 3 июня, что ЕАЭС прорабатывает совместный ответ на западные санкции. В настоящее время они действуют в отношении двух государств ЕАЭС — самой России, а также Беларуси.

"Вопрос ответных мер на недружественные санкционные действия третьих стран в отношении стран ЕАЭС поставлен в повестку дня, он рассматривается и будет рассматриваться", — заметил Панкин. "Это не та тема, которая будет публично освещаться шаг за шагом, для этого она слишком чувствительная", — добавил он.

Ранее о наличии таких переговоров 21 мая высказался вице-премьер правительства Белоруссии Игорь Петришенко по итогам прошедшего в режиме видеоконференции заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Казахстан увидел в этом политический подтекст

5 июня МИД Казахстана заявил, что Казахстан не участвует ни в каких переговорах о консолидированном ответе Евразийского экономического союза на западные санкции и выступает против политизации объединения.

"Казахстан придерживается позиции, что интеграционные процессы в рамках ЕАЭС носят сугубо экономический характер. Традиционно отмечаем неприемлемость наделения органов евразийской интеграции несвойственными функциями, выступаем против политизации объединения", — говорится в сообщении МИД РК.

"В работе с партнерами по евразийской интеграции речь может идти только о совместных действиях по недопущению негативного влияния таких санкций на социально-экономическое развитие наших государств", — заявили в МИД РК.

России надо менять формат сотрудничества с Казахстаном

Как сказал Pravda. ru председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов, заявление Казахстана означает, что санкции рассматриваются, по сути, как "исключительное дело Российской Федерации", а не ЕАЭС.

"Другого вывода здесь сделать нельзя. Это означает, что нужно кардинально пересмотреть формат нашего сотрудничества и, главное, нужно кардинально поменять вектор нашей политики на постсоветском пространстве, потому что мы видим, что этой самой вожделенной интеграции не происходит. Нам каждый день жизнь поставляет факты, заявления, которые это подтверждают", — сказал эксперт.

Ранее в интервью "Комсомольской правде" президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что его страна активно сотрудничает с Россией и Белоруссией, но не намерен вступать в их Союзное государство.

В Евразийский экономический союз входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, статус государств-наблюдателей имеют Молдавия, Узбекистан и Куба. Елбасы Нурсултан Назарбаев был первым, кто заявил об идее евразийской интеграции на территории СНГ.

Как сообщала Pravda. Ru, один из лидеров национал-патриотов Казахстана Мухтар Тайжан заявил, что санкции на Белоруссию в связи с инцидентом с самолётом, на котором летел Роман Протасевич, неизбежно заденут Казахстан, который оплатит весь этот "банкет".

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