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В случае войны Россия не обязана спасать Казахстан

Правда ТВ » Точка зрения

Участие Казахстана в натовских проектах оправдано его доктриной самодостаточного национального государства. В случае войны Россия не обязана спасать Казахстан.

Казахстан уже почти в НАТО

Казахстан усиливает сотрудничество с НАТО по всем направлениям несмотря на то, что является членом ОДКБ.

Казахстан работает с НАТО по программе "Партнёрство ради мира", которая включает:

  • совместные учения "Степной орёл" по стандартам НАТО с привлечением контингента из других республик Центральной Азии;
  • подготовку военных кадров в Караганде в Казахстанском учебном центре, в Щучинске на базе кадетского корпуса Министерства обороны Казахстана имени Чокана Валиханова, в Алма-Ате на базе Алма-Атинского погранучилища;
  • обустройство границы и передачу военной техники, в частности 11 модульных комплексов слежения за российским флотом, которые были размещены в пункте технического наблюдения "Мыс Скалистый" на Каспии, самолётов King Air B300ER Scorpion с системами разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR).

Также создан специальный Антикризисный учебный центр Национальной гвардии Казахстана в Усть-Каменогорске. Там агентство по уменьшению угрозы министерства обороны США (DTRA) готовит специалистов для охраны банка низкообогащённого урана (хранилища сырья для атомных станций), находящегося под эгидой МАГАТЭ, но построенного на деньги США, ЕС и Саудовской Аравии.

Казахстан поддерживает транспортный коридор для армейских грузов США в Афганистан, что обеспечивает агрессию США в регионе.

Эксперт по международной безопасности Центра специальных медиаметрических исследований Игорь Николайчук отметил в программе "Точка зрения", что после распада СССР Казахстан стал строить самостоятельное национальное государство. Сегодня там сформировалась элита, ориентированная на Запад, а не на Россию, так как в экономике более присутствуют западные компании, в частности нефтедобывающие.

Сотрудничество с НАТО, по мнению эксперта, это попытка сказать России, что у Казахстана свои интересы и он будет их придерживаться.

"Не лезьте к нам, мы сами определяем свою политику. Пусть нас свергнут, вам-то что!" — вот их обычный разговор с Москвой, сказал Игорь Николайчук.

Кроме того, большую роль играет многомиллионная финансовая поддержка этих инициатив со стороны США.

Для США важное значение имеет западный Казахстан с его нефтяными ресурсами в собственности американских компаний, которые надо теперь защищать, уверен эксперт.

Однако Игорь Николайчук призывает не делать трагедию из приверженности Казахстана к сотрудничеству с НАТО, так как это не те масштабы, чтобы их опасаться.

Кроме того, Казахстан — не стратегический союзник России, как Армения или Белоруссия (по договорам с ними, РФ обязана нанести ядерный удар по посягающему на их территориальную целостность агрессору), а лишь "стратегический партнёр", и в случае, например, "террористической угрозы", не Россия, а войска ОДКБ будут спасать Казахстан, а возможно, и войска США.

"Разнонаправленность" армии Казахстана поэтому оправдана, сказал эксперт.

Чтобы Казахстан был в орбите России, надо менять элиты в обеих странах, что в реальности представляется маловероятным, продолжил Игорь Николайчук, однако он уверен, что инстинкт самосохранения у элиты Казахстана не позволит ей опираться на США в полном объёме, отказавшись от объединения в рамках ОДКБ.

"Ну что такое участие 20 военнослужащих США в совместных учениях? Это не серьёзно", — резюмировал эксперт.

Смотрите программу "Точка зрения" с Игорем Николайчуком на YouTube канале "Правды.Ру". Ведущая — Любовь Степушова.

Автор: Любовь Степушова, Редактор: Елена Тимошкина
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