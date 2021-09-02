Китай предупредил США: не будет хороших отношений - не будет декарбонизации

Министр иностранных дел Китая Ван И предупредил специального посланника США по вопросам климата Джона Керри, что ухудшение американо-китайских отношений может подорвать сотрудничество между двумя странами по вопросам изменения климата.

Об этом сообщает The Guardian. Бывший госсекретарь США Керри находится в китайском городе Тяньцзинь для переговоров по климату со своими китайскими коллегами. На CGTN — международном канале государственной телекомпании CCT был показан ролик о его визите.

Керри отметил, что Китай "играет сверхкритическую роль" в усилиях по борьбе с изменением климата.

Переговоры Керри в Азии (уже посетил Японию) являются ключевым элементом его дипломатии по климату в преддверии ноябрьской конференции ООН по климату в Глазго. Самая важная часть переговоров в Глазго будет заключаться в попытке заставить страны мира ограничить выбросы, чтобы исключить глобальное потепление на 1,5 градуса Цельсия.

Выступая на заседании американо-японского совета по климату в Токио, Керри сказал, что Китай может "быстрее декарбонизироваться", и что огромные инвестиции страны в возобновляемые источники энергии демонстрируют, что он может отказаться от угля.

"Высшее руководство Китая должно предпринять шаги, которые полностью выполнимы. Мы не просим Китай сделать что-то невозможное. Некоторые из них трудны, но вполне достижимы. В последние несколько лет Китай ввел в сеть огромное количество энергии, работающей на угле", — сказал Керри, которого цитирует CNN.

Сейчас среднее значение потепления планеты составляет 1,1 градуса Цельсия, в недавнем отчете Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата говорится, что повышение температуры до 2 градусов или более будет означать катастрофические климатические последствия.

Китай — крупнейший в мире пользователь угля, получает примерно 60% своей энергии из ископаемого топлива и является крупнейшим в мире источником парниковых газов. На него приходится 27% мировых выбросов в 2019 году (США занимают второе место с 11% глобальных выбросов).

Китай поставил цель производить 20% от общего объема производимой энергии в стране за счет возобновляемых источников энергии к 2025 году, стать углеродно-нейтральным к 2060 году и сократить общие выбросы, начиная с 2030 года.

США объявили Китай стратегической угрозой. Президент США Джо Байден во время выступления с заявлением по ситуации в Афганистане заявил, что Россия и Китай хотели бы, чтобы Соединенные Штаты бесконечно вкачивали ресурсы и деньги в Афганистан.

"Наши истинные стратегические соперники — Китай и Россия — ничего бы не хотели больше, чем новые вливания со стороны США миллионов долларов и ресурсов в бесконечных попытках стабилизировать Афганистан", — подчеркнул Байден.