США используют "Вагнергейт" от Bellingcat для снятия Зеленского

Новая дата выхода фильма WagnerGate, созданного британской расследовательской фирмой Bellingcat и рассчитанного на украинскую аудиторию, уже успела спровоцировать серьезный политический кризис на Украине: не дожидаясь выхода документальной картины, ушел со своего поста "железный" министр внутренних дел Арсен Аваков, до этого происходили другие перестановки по воле президента Владимира Зеленского. Все говорит о том, что при выходе фильм о захвате 33 граждан России в санатории "Белорусочка" под Минском должен произвести эффект разорвавшейся бомбы.

Фильм про захват россиян должен был выйти еще в апреле 2021 года, однако этого не произошло. Как выяснило Федеральное агентство новостей, существует по крайней мере два фильма, и какая версия захвата "вагнеровцев" выйдет — будет решать заказчик.

Захват в "Белорусочке"

29 июля прошлого года в СМИ завертелась громкая новость: белорусский спецназ якобы захватил 33 граждан России, которые планировали свергнуть президента Белоруссии Александра Лукашенко. Украинские СМИ немедленно причислили их к "ЧВК Вагнера", поскольку из некоторые из этих людей побывали в Донбассе во время активной фазы этого конфликта. Белорусский президент заявил, что в его стране якобы где-то прячется "200 боевиков", которых прислали для его ликвидации и захвата власти.

Однако уже вскоре риторика белорусских властей стала заметно мягче: через неделю после захвата вышло расследование военкора "Комсомольской правды" Александра Коца. Он сумел восстановить события, происходившие несколько месяцев до захвата в "Белорусочке" и выяснил, кто был настоящим нанимателем крепких мужчин, задержанных в санатории — Служба безопасности Украины.

Овцы на закланье

Как оказалось, россияне оказались в санатории под Минском вовсе не с целью свергнуть президента Белоруссии. Куратор под вымышленным именем несколько месяцев собирал их якобы для работы за рубежом — не то в Сирии, не то в Ливии, а может быть даже в Венесуэле.

Одним из тех, кто "повелся" на такую липу, стал Артем Миляев, известный под позывным "Шаман": по просьбе куратора он стал добросовестно обзванивать знакомых участников боевых действий в Донбассе, не понимая, что ведет доверившихся ему людей в ловушку. С каждого "завербованного" требовали анкеты, и по телефону долго и подробно расспрашивали о боевом опыте и причастности к событиям в Донбассе.

Заказчики, подписывающие контракты от лица фиктивной компании "РН-Запад", не стеснялись: от "Шамана" потребовали собрать аж 180 человек, которые должны были отправиться по маршруту Минск — Стамбул — Гавана — Каракас. Необходимость выехать в Белоруссию объясняли просто: летом 2020 года из-за российских санитарных требований по коронавирусу рейсы из Москвы в Стамбул были закрыты. Между тем подобные меры даже не вводились.

Накануне прибытия в Белоруссию командир группы "Шамана" узнал о переносе рейса на Стамбул: по неизвестным тогда причинам Турция затягивала отправку российских "солдат удачи". Их определили в санаторий "Белорусочка", где им предстояло прожить несколько дней, дожидаясь рейса. Вылет должен был состояться 30 июля. Накануне всех 33 россиян задержали.

Лапа СБУ

Первыми, кто среагировал на задержание подозрительной компании из "Белорусочки" были украинские спецслужбы и СМИ. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова потребовала немедленно выдать всех их украинскому правосудию — несмотря на то, что многие из группы "Шамана" не имели отношения к боевым действиям в Донбассе.

Украине требовалась "русская кровь" — и быстро. Президент Владимир Зеленский заявил, что в Киеве готовится показательный процесс, в ходе которого будут судить задержанных под Минском россиян. Тон националистических СМИ на Украине был откровенно злорадным: СБУ вот-вот собиралась получить не один, а целых 33 рычага давления на Россию.

Однако президент Лукашенко смешал планы Киева. Вероятно, что изначально он собирался выдать россиян: об этом, например, заявлял уже спустя почти год советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Но после телефонного разговора между Путиным и Лукашенко 7 августа ситуация пошла по совершенно иному пути — уже через неделю все "33 богатыря" были мирно выдворены на территорию России и даже, как признал президент Белоруссии в сентябре, принесли им свои извинения.

Уже тогда на Украине начал разгораться крупный политический скандал: скандально известный депутат Рады Алексей Гончаренко рассказал, что операция по захвату россиян была спланирована спецслужбами Украины и была сорвана из-за нерешительности Владимира Зеленского — якобы украинский президент не захотел портить и без того плохие отношения с Россией. По главной версии украинских "патриотов", ключевую роль в этом сыграл глава Офиса президента Украины Андрей Ермак — он и сам возражал против проведения операции, и якобы убедил Зеленского отдать приказ и перенести ее.

Охота на самолет

Изначально предполагалось, что самолет с "солдатами удачи" вылетит из Минска в Стамбул и будет перехвачен во время перелета над Украиной. Предполагаемых "вагнеровцев" сняли бы с рейса во время вынужденной посадки и арестовали, предъявив обвинения в "развязывании боевых действий в Донбассе". Команда Зеленского, предположительно, воспринимало эту ситуацию как огромный шанс выслужиться перед своими западными покровителями.

Алексей Гончаренко заявил, что в Главном управлении разведки Украины ему рассказали, что за сутки до вылета "вагнеровцев" кто-то "слил" информацию белорусской стороне. Уже 5 августа Зеленский снял с поста руководителя ГУР Василия Бурбу — якобы пытаясь зачистить следы.

Однако истинные заказчики сложной и многоступенчатой операции располагались не в Киеве — и именно поэтому попытки скрыть информацию завели Зеленского в тупик.

Трупы в "мультикаме"

Важные детали рассказал российский социолог, глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей. Во время этих событий он находился в Триполи, в частной тюрьме "Митига", где собирал любую информацию о происходящем в Ливии, которая становилась доступна.

Ливия остается объектом пристального внимания спецслужб США. По версии Шугалея, россиян собирались перехватить не в Киеве — их хотели под надуманным предлогом "приземлить" в Ливии. Там их собирались убить.

"В марте-апреле 2020 года агентами ЦРУ, прикомандированными к африканскому командованию Вооруженных сил США по направлению Триполи, была запланирована операция совместно с сотрудниками СБУ. Согласно плану вышеуказанных лиц, граждан РФ в возрасте от 20 до 50 лет должны были переместить на территорию аэропорта Митига (Триполи), там переодеть в военную униформу "мультикам", после чего расстрелять. Далее тела планировалось перевезти на юго-восток от Триполи в район Тархуны. Когда трупы будут подброшены, можно смело всему миру заявить: уничтожена диверсионно-разведывательная группа ЧВК "Вагнер". Именно с этой целью офицеры ЦРУ вступили во взаимодействие с СБУ", — рассказал Шугалей.

В данном случае украинские спецслужбы должны были играть роль статистов, которые отрабатывают чужую пьесу — они должны были доставить жертв, но сами бы не получили с этого почти никаких политических дивидендов.

В этом случае становится ясно, откуда пошла версия о государственной измене президента Зеленского, который якобы сорвал сложную операцию ЦРУ в богатой нефтью (в отличие от Украины) стране. Сторонники экс-президента Петра Порошенко с радостью ее подхватили — "нерешительный", по версии радикальных националистов, президент Зеленский нажил много врагов и при этом быстро терял ценность для Запада.

Скандальный фильм

По крайней мере с декабря 2020 года над фильмом об этих событиях работали Bellingcat — якобы независимое журналистское расследовательское агентство, которое получает финансирование через массу западных фондов и в целом остается подконтрольным спецслужбам Великобритании, обильно получая от них "серую" информацию и якобы самостоятельно добытые "инсайды".

В марте 2021 года один из главных специалистов Bellingcat Христо Грозев прибыл в Киев, чтобы собирать данные для нового фильма. Однако затем что-то пошло не так: изначально фильм должен был выйти 15 марта, потом дату выхода перенесли на апрель-май, а затем объявили, что фильм выйдет 29 июля — в годовщину событий в "Белорусочке". Эта дата — вовсе не окончательная: зрители могут ждать "Вагнергейт" еще до осени.

Как стало известно ФАН, существует не менее двух версий фильма:

одна из них должна была показать украинские спецслужбы в роли героев, которые спланировали гениальную операцию.

Другая была сосредоточена на причинах провала этой "гениальной операции", и рассказывала зрителям о том, какой бардак (вплоть до госизмены, совершенной лично президентом) творится в высших эшелонах власти на Украине.

Оба фильма были в первую очередь ориентированы на украинскую аудиторию — и вероятно, авторы в итоге запутались в них, не понимая, какая версия нужнее в условиях текущей политической конъюнктуры.

От гениальной операции к терроризму

По версии ФАН, важную роль в судьбе фильма "Вагнергейт" сыграла принудительная посадка 23 мая 2021 года белорусского оппозиционера Романа Протасевича. Акцию по задержанию на Западе квалифицировали как "государственный терроризм": и после этого показывать героями сотрудников СБУ, которые задумали то же самое в рамках своей "гениальной операции", было бы очень неудобно. Западному зрителю пришлось бы слишком много объяснять, чтобы доказать, что "это другое".

Тем не менее до сих пор неизвестно, какой именно вариант документального фильма будет выпущен 29 июля. Философ и политолог Александр Дугин предсказал в беседе с ФАН, что опубликованный фильм будет катастрофическим ударом по команде Зеленского, который "сегодня не устраивает никого". Именно поэтому фильм выходит за месяц до назначенного визита Зеленского в Вашингтон.

"Пора убирать Зеленского, обвинить его в чем-то наподобие "госизмены" и подготовить на Украине приход к власти более радикального клана. Традиционно поддерживаемых неонацистов или жаждущего реванша Порошенко, который за возвращение к власти будет готов для глобалистских хозяев пойти на все. Bellingcat связан с наиболее антироссийской частью американского и британского истеблишмента, — напомнил Дугин. — Любая тема, за которую берется Bellingcat — организация, имеющая связи со спецслужбами стран НАТО и глобалистскими кругами, — неслучайна и обоснована геополитическими интересами англо-саксонского мира".

Рычаг политического давления

Даже до своей премьеры фильм Bellingcat сумел спровоцировать политическое обострение на Украине. Экономическое положение в Незалежной продолжает ухудшаться, экономика рушится, ситуация с социальным обеспечением стремительно ухудшается, а рейтинг президента невысок, особенно на фоне многочисленных "кокаиновых скандалов" и катастрофических для Украины договоренностей между властями Германии и администрацией Байдена. Удар по Офису президента и лично Зеленскому со стороны Bellingcat, чей авторитет на Украине искусственно раздули после заказного "расследования" про гибель пассажирского Boeing MH17, может спровоцировать настоящий взрыв.

Военкор "Комсомольской правды" Александр Коц считает, что "Вагнергейт" готовят, чтобы выпустить в тот момент, когда потребуется придать мощный импульс политическим изменениям на Украине.

"Уверен, что без санкции спецслужб это расследование могло появиться куда раньше, но его держали для удобного момента, и он настал. Соглашение между США и Германией по "Северному потоку-2" — это самый оглушительный удар, который был пропущен Зеленским. И сейчас все силы будут использовать это против него. Мы уже видим, что американцы отказались от участия в нормандском формате. Штаты сбросили на Германию ответственность за то, что будет происходить после 2024 года, когда заканчивается контракт по украинскому транзиту. Внутри страны инициируется дело в ГБР о госизмене Зеленского и его окружения. Все это лежит в одной канве — Зеленский надоел всем. И расследование Биллингкэта может стать детонатором", — считает Александр Коц.

Кроме того, на Украине у Зеленского есть серьезные конкуренты, которые готовы в случае необходимости встать "у руля": это уже бывший министр внутренних дел Арсен Аваков, грозный "серый кардинал" при националистических правительствах Арсения Яценюка и Петра Порошенко, а также председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, который способен претендовать на власть и на контроль над президентской партией "Слуга народа", заявили ФАН авторы Telegram-канала "Зрада чи Перемога".

"Разумков вот опубликовал фото с американским послом Кентом. С ним же опубликовал фото накануне увольнения Арсен Аваков. Может быть в будущем мы увидим самые неожиданные союзы. А что? У Авакова — силовое крыло националистов, у Разумкова — серьезный политический бэкграунд. Ситуативный союз на определенном отрезке вполне возможен. При условии, конечно, что в Украине действительно на волне того же "вагнергейта" будут инициированы досрочные выборы", — указывают аналитики, специализирующиеся по Украине.

Остался месяц

Если фильм Bellingcat действительно выйдет 29 июля, то у украинской общественности будет целый месяц, чтобы убедить всех в госизмене Зеленского, вымазать действующего президента в дегте и обвалять в перьях. В таком виде и с такой репутацией президента Украины могут даже не пустить в Вашингтон, где предполагалось серьезное обсуждение дальнейшего сотрудничества с администрацией Байдена. На фоне катастрофического для националистической власти на Украине результата переговоров США и Германии Зеленский может всерьез опасаться, что заказчики его "политического убийства" находятся непосредственно в Вашингтоне.

Буквально 26 июля Зеленскому удалось зачистить последние следы, связывающие его с делом "33 богатырей". Однако анонсированный фильм уже наделал столько шуму, что неважно даже, выйдет он или нет — на фоне остальных неудач репутация Зеленского подорвана окончательно. Теперь главный вопрос в том, кто сменит его во власти и насколько дорого это обойдется Украине.