Лавров дал понять, что Шойгу мы не услышим

Сергей Лавров озвучил позицию российской элиты, которая села управлять локомотивом под названием "Россия" а мечтает о том, как бы пересесть шофёром на "мерседес" к богатому боссу.

Лавров за мир с Украиной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая в интервью РИА "Новости" на вопрос о вероятности войны с Украиной в Донбассе, отметил, что стоит цель её избежать.

"Если это зависит от нас и от ополченцев, насколько мы можем понимать их принципиальные подходы, то войны можно и нужно избежать", — сказал Лавров, подчеркнув, что в Донбассе более полумиллиона жителей получили российское гражданство.

Это заявление помимо вывода, сделанного Лавровым, также говорит о следующем:.

Москва не исключает войну с Украиной. О возможности её избежать у Лаврова есть две оговорки:

Москва не транслирует позицию ЛДНР

Первая. Глава МИД "роняет" — если мы понимаем принципы ополченцев. То есть демонстрируется сомнение в понимании позиции Донецка и Луганска. Это вкупе с "ополченцами", которых в ЛДНР давно нет, а есть регулярная армия, говорит о том, что в Кремле нет этого понимания, вернее, нет желания понять. А есть навязывание "мира", который есть ежедневная ползучая война с жертвами.

Как пишут российские военные репортёры, дончане очень надеялись и не только в ЛДНР, но и на территории, контролируемой Украиной, что в марте российские войска, как минимум, отодвинут линию фронта от многострадальных Донецка и Луганска, но опять вышел "пшик".

Дело не в Зеленском, а в трусости российской элиты

Вторая оговорка. Лавров отметил, что не может отвечать за Украину и ее лидера Владимира Зеленского в развязывании войны.

"Я не берусь гадать, потому что по внешним признакам главное для него — это удержаться у власти, и он готов платить любую цену, включая потакание неонацистам и ультрарадикалам, которые продолжают объявлять ополченцев Донбасса террористами", — сказал министр.

То есть, если война будет, то начнёт её Зеленский. Но он же не самоубийца и у него перед глазами пример Саакашвили. Дело совсем не в Зеленском, а в том, что в Кремле трусят начинать освободительную операцию, там боятся санкций, реакции "мировой общественности", "как там встретят на Украине".

Всё это опасения "элитки", а не Российской Власти. Элитка не готова бороться с нацистами, которые приведут НАТО к границам России. Элитке не стыдно, что в городе русской славы Очакове стоят американцы и нацеливают на нас свое оружие, которое когда-нибудь выстрелит. Свои для элитки это только те, кто успел получить российский паспорт (спасибо лично Путину), а остальной Донбасс и юг до Одессы элитке не интересен — пусть погибают от рук бандеровцев.

Одесса, Николаев, Херсон, Днепропетровск и Харьков — это родные для России территории Малороссии, насильственно украинизированные в совсем недавние времена и россиян там ждут.

Мир был бы возможен в одном случае — прямых переговоров Киева с лидерами ДНР и ЛНР, но это "красная линия" для Украины. Обэтом заявил на телеканале BBC News World министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Почему в Киеве это так воспринимается? Потому что приход дончан в украинский паноптикум означает его переформатирование и потерю власти бандеровцами.

Надо менять машиниста

Война с Украиной неизбежна, потому что это проект "антиРоссия", и можно было бы оставить её в покое (пусть сама умирает ), но там живут близкие по нам духу люди, которые молятся об освобождении от нацистов (сегодня они пройдут эсесовским маршем по Киеву) и мы не имеем права отдавать своих людей и их детей на уничтожение этим безумцам.

Россия — это не просто страна, это цивилизационная тектоническая платформа, это основа Евразии, это движущийся по своим рельсам локомотив, который имеет машиниста, думающего о том, как бы пересесть на "мерседес" шофёром к богатому боссу. Надо его менять, и тогда будут меньше страдать русские люди.

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