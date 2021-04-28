Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Любовь Степушова

Лавров дал понять, что Шойгу мы не услышим

Политика » Власть » Кремль

Сергей Лавров озвучил позицию российской элиты, которая села управлять локомотивом под названием "Россия" а мечтает о том, как бы пересесть шофёром на "мерседес" к богатому боссу.

Лавров дал понять, что Шойгу мы не услышим

Лавров за мир с Украиной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая в интервью РИА "Новости" на вопрос о вероятности войны с Украиной в Донбассе, отметил, что стоит цель её избежать.

"Если это зависит от нас и от ополченцев, насколько мы можем понимать их принципиальные подходы, то войны можно и нужно избежать", — сказал Лавров, подчеркнув, что в Донбассе более полумиллиона жителей получили российское гражданство.

Это заявление помимо вывода, сделанного Лавровым, также говорит о следующем:.

  1. Москва не исключает войну с Украиной.
  2. О возможности её избежать у Лаврова есть две оговорки:

Москва не транслирует позицию ЛДНР

Первая. Глава МИД "роняет" — если мы понимаем принципы ополченцев. То есть демонстрируется сомнение в понимании позиции Донецка и Луганска. Это вкупе с "ополченцами", которых в ЛДНР давно нет, а есть регулярная армия, говорит о том, что в Кремле нет этого понимания, вернее, нет желания понять.  А есть навязывание  "мира", который есть ежедневная ползучая война с жертвами. 

Как пишут российские военные репортёры, дончане очень надеялись и не только в ЛДНР, но и на территории, контролируемой Украиной, что в марте российские войска, как минимум, отодвинут линию фронта от многострадальных Донецка и Луганска, но опять вышел "пшик".

Дело не в Зеленском, а в трусости российской элиты

Вторая оговорка. Лавров отметил, что не может отвечать за Украину и ее лидера Владимира Зеленского в развязывании войны.

"Я не берусь гадать, потому что по внешним признакам главное для него — это удержаться у власти, и он готов платить любую цену, включая потакание неонацистам и ультрарадикалам, которые продолжают объявлять ополченцев Донбасса террористами", — сказал министр.

То есть, если война будет, то начнёт её Зеленский. Но он же не самоубийца и у него перед глазами пример Саакашвили. Дело совсем не в Зеленском, а в том, что в Кремле трусят начинать освободительную операцию,  там боятся санкций, реакции "мировой общественности", "как там встретят на Украине".

Всё это опасения "элитки", а не Российской Власти. Элитка не готова бороться с нацистами, которые приведут НАТО к границам России. Элитке не стыдно, что в городе русской славы Очакове стоят американцы и нацеливают на нас свое оружие, которое когда-нибудь выстрелит. Свои для элитки это только те, кто успел получить российский паспорт (спасибо лично Путину), а остальной Донбасс и юг до Одессы элитке не интересен — пусть погибают от рук бандеровцев.

Одесса, Николаев, Херсон, Днепропетровск и Харьков — это родные для России территории Малороссии, насильственно украинизированные в совсем недавние времена и россиян там ждут.

Мир был бы возможен в одном случае — прямых переговоров Киева с лидерами ДНР и ЛНР, но это "красная линия" для Украины. Обэтом заявил на телеканале BBC News World министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Почему в Киеве это так воспринимается? Потому что приход дончан в украинский паноптикум означает его переформатирование и потерю власти бандеровцами.

Надо менять машиниста

Война с Украиной неизбежна, потому что это проект "антиРоссия", и можно было бы оставить её в покое (пусть сама умирает ), но там живут близкие по нам духу люди, которые молятся об освобождении от нацистов (сегодня они пройдут эсесовским маршем по Киеву) и мы не имеем права отдавать своих людей и их детей на уничтожение этим безумцам.

Россия — это не просто страна, это цивилизационная тектоническая платформа, это основа Евразии, это движущийся по своим рельсам локомотив, который имеет машиниста, думающего о том, как бы пересесть на "мерседес" шофёром к богатому боссу. Надо его менять, и тогда будут меньше страдать русские люди.

Читайте по теме: Лавров рассказал, когда может начаться "резня" в Донбассе

Кургинян рассказал о "полном крахе" и "яростном выживании" Зеленского

Украинский депутат предложил вручить власть в России олигархам

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Почему "красные линии" Путина никому не известны
Темы мид рф сергей лавров война в донбассе донецкая народная республика луганская народная республика
Новости
Исчезло 100 тысяч долларов: куда пропало огромное наследство Баталова?
Биатлонистка Миронова поделилась фото в оранжевом бикини
Два пьяных бойца ММА устроили драку в поезде
Апельсины и мята помогут "разбудить" нос после коронавируса
Из России в Индию вылетит срочный рейс МЧС
Востребованный метод обучения детей - деятельностный подход
Нейробиологи: высшее образование не спасёт от атрофии мозга
АСВ повысило базовую ставку за страхование вкладов
Дарья Мороз рассказала, как мать отдала за неё жизнь
Австралийский врач предупредил об опасности частого купания детей
Последние материалы
Лавров оценил решение Бразилии по "Спутнику V" и вспомнил Высоцкого
Польский чиновник объяснил инцидент с флагом России на ЧМ по шашкам
Садальский рассказал о предсмертном желании Марусева
Суд прекратил уголовное дело против убитого силовиками уральца
Конституционный суд разрешил взыскивать единственное жильё
Марина Зудина попросила прощения у Елены Прокловой
Толстой о работе ПАСЕ по Навальному: ультиматумы с Россией не пройдут
Блогер получил шесть лет за смерть подруги в прямом эфире
Финский хоккеист получил тяжёлую травму в матче с Россией
Блинкен объяснил выгоду открытого диалога Вашингтона и Москвы
Популярное
Прибалтика
У Эстонии не получится сказать гадости в лицо Путину

Владимир Путин не примет участие во Всемирном конгрессе финно-угорских народов в Тарту. Эстонии надо брать пример с Германии в работе с Россией.

У Эстонии не получится сказать гадости в лицо Путину
Создатели "Спутника V" прокомментировали отказ Бразилии от вакцины
Политика. Новости и аналитика
Создатели "Спутника V" прокомментировали отказ Бразилии от вакцины
Мир. Новости мира
"Принципиальное решение" Лукашенко – очередной пшик
Новости Белоруссии
Белорусская таможня не пропустит автомобили Skoda, произведённые в РФ
Любовь Степушова Лавров дал понять, что Шойгу мы не услышим Любовь Степушова Василий Амирджанов В России началась кампания по реабилитации Сталина Василий Амирджанов Андрей Мартынюк 2 Владимир 2: может сбыться мечта Зеленского - встретиться с глазу на глаз с Путиным Андрей Мартынюк
Политика. Новости и аналитика
"Насоздавали и молчат": спикер Госдумы потребовал от Запада компенсации за коронавирус
Путешествия
В Турции начали массово избавляться от отелей
Это фиаско? Почему Бразилия отказалась от "Спутника V"
Мир. Новости мира
Это фиаско? Почему Бразилия отказалась от "Спутника V"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников