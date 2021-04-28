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Кургинян рассказал о "полном крахе" и "яростном выживании" Зеленского

Мир

Если оценивать "успехи" президента Украины Владимира Зеленского в политическом плане, можно сделать вывод: украинский лидер — в тотальном проигрыше. Поэтому для него важно набрать так называемые политические очки — а методы уже не важны.

Кургинян рассказал о "полном крахе" и "яростном выживании" Зеленского

О Зеленском и его методах подробнее рассказал лидер движения "Суть времени" Сергей Кургинян. Он уверен, что команда президента хотела "рыпнуться" в Донбассе, но вышло не совсем то, что планировалось.

"Они пытались рыпнуться совсем по-крупному на Донбассе, но произошло то, что произошло. В результате всего этого дела они отъехали… Значит он [Зеленский] таким путем не может набрать себе очки…

Он дёрнется — полный крах, он останется при своём — полный крах. Его сегодняшняя стратегия — яростное выживание любой ценой с попыткой схватиться за что угодно", — заявил Кургинян на ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьёвым".

Логично попробовать найти причину ситуации. Она заключается в том, что обещал президент одни вещи, а делал в итоге совершенно другие, уверен Кургинян. Президент Украины не может даже выполнить Минские соглашения — он лишь обсуждает их.

"Я говорил и повторяю, что обсуждать всерьёз можно только то, что будет по ту сторону стихийного утопления данного персонажа в этом болоте под названием "украинские политические возможности". А что по ту сторону? А по ту сторону — война", — заключил Кургинян.

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Автор: Константин Шапров
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